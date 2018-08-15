Ehliyet sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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15.08.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

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Ehliyet sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Ehliyet sınav sonuçları için artık sadece saatler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 iş takvimine göre, ağustos ayının ilk haftasında Türkiye çapında gerçekleştirilen üçüncü ehliyet sınavı sonuçları, kısa bir süre sonra açıklanacak. Sürücü adayları MEB’e bağlı olan http://odsgm.meb.gov.tr/ resmi sayfası üzerinden bireysel puanlarını görüntüleyebilecek. Peki, ehliyet sınav sonuçları net olarak ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

4 Ağustos tarihli ehliyet sınavı sonuçları, 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacak. Kursiyerler, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkini tıkladıktan sonra sisteme T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek. 

MEB, ehliyet sınav sonuçlarının saatiyle ilgili henüz bir bilgilendirmede bulunmadı, yeni bir açıklama yapılır yapılmaz güncellenen haberlerimizden ulaşabilirsiniz.

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70’dir.

2018 İŞ TAKVİMİ

2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı sınavdan geçer not alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Direksiyon sınavının ne zaman yapılacağı ise kayıtlı olunan kurs tarafından belirlenecek.

 

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