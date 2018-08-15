Ehliyet sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Ehliyet sınav sonuçları için artık sadece saatler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 iş takvimine göre, ağustos ayının ilk haftasında Türkiye çapında gerçekleştirilen üçüncü ehliyet sınavı sonuçları, kısa bir süre sonra açıklanacak. Sürücü adayları MEB’e bağlı olan http://odsgm.meb.gov.tr/ resmi sayfası üzerinden bireysel puanlarını görüntüleyebilecek. Peki, ehliyet sınav sonuçları net olarak ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
4 Ağustos tarihli ehliyet sınavı sonuçları, 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacak. Kursiyerler, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkini tıkladıktan sonra sisteme T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
MEB, ehliyet sınav sonuçlarının saatiyle ilgili henüz bir bilgilendirmede bulunmadı, yeni bir açıklama yapılır yapılmaz güncellenen haberlerimizden ulaşabilirsiniz.
BARAJ PUANI KAÇ?
12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70’dir.
2018 İŞ TAKVİMİ
2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.
DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yazılı sınavdan geçer not alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Direksiyon sınavının ne zaman yapılacağı ise kayıtlı olunan kurs tarafından belirlenecek.
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