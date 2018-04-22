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    Ehliyet sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte o tarih!

    Hürriyet Haber
    22.04.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:

    Trafiğe çıkmak isteyenlerin büyük bir heyecanla katılım gösterdiği 21 Nisan ehliyet sınavı, sonuçları ile gündemde yer almaya devam ediyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından verilen sürücü belgesini kazanmak için çaba gösteren binlerce vatandaş, 21 Nisan ehliyet sınav sonuçları sorgulamalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın organizasyonu ile gerçekleştirilen sınavın ardından ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen tarih bilgisi

    Ehliyet sınav sonuçları, 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından sorgulanmaya devam ediliyor. Binlerce kişinin merakla sorguladığı ehliyet sınav sonuçları, bakanlığın değerlendirmesini tamamlamasıyla birlikte erişime açılacak. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tarih hakkında detaylı bilgiler

    MEB EHLİYET SINAV SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takviminde ehliyet sınav sonuçlarının 3 Mayıs Perşembe günü açıklanacağı bilgisi yer alıyor. 

    Ehliyet sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak İşte o tarih

    EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    2018 yılının ilk ehliyet sınavı, 10 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Bu sınav, 2017 yılının son ayında gerçekleştirilen sınavda başarı elde edemeyenler için büyük önem arz etti. 21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın ardından diğer sınavlar ise şu tarihlerde uygulanacak;

    2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)
    2018/MTSKS-4  20 EKİM 2018 (saat 14.00)
    2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
    2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

    Bu yıl gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavlarında bir de yenilik yer alacak. Tam olarak tarihi belirlenmese de ehliyet sınavında ilk kez elektronik sınav uygulanacak.

    SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    Ehliyet sınav sorularının önümüzdeki hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan “Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü” sayfası üzerinden açıklanması bekleniyor.

    Pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandıPasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar nüfus müdürlüğüne geldi.Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar nüfus müdürlüğüne gelerek sıraya girdi. Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Randevunun ise internet üzerinden alındığı ve yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.
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