Ehliyet sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte o tarih!

Ehliyet sınav sonuçları, 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından sorgulanmaya devam ediliyor. Binlerce kişinin merakla sorguladığı ehliyet sınav sonuçları, bakanlığın değerlendirmesini tamamlamasıyla birlikte erişime açılacak. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tarih hakkında detaylı bilgiler

MEB EHLİYET SINAV SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takviminde ehliyet sınav sonuçlarının 3 Mayıs Perşembe günü açıklanacağı bilgisi yer alıyor.

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 yılının ilk ehliyet sınavı, 10 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Bu sınav, 2017 yılının son ayında gerçekleştirilen sınavda başarı elde edemeyenler için büyük önem arz etti. 21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın ardından diğer sınavlar ise şu tarihlerde uygulanacak;

2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)

2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

Bu yıl gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavlarında bir de yenilik yer alacak. Tam olarak tarihi belirlenmese de ehliyet sınavında ilk kez elektronik sınav uygulanacak.

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ehliyet sınav sorularının önümüzdeki hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan “Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü” sayfası üzerinden açıklanması bekleniyor.