Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ehliyet sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bu yılın beşinci ehliyet sınavı 22 Aralık’ta gerçekleşmişti. Kursiyerlerin direksiyon eğitimine başlamadan önce teorik dersleri tamamlamaları gerekiyor. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği pek çok sınavdan biri olan ehliyet sınavlarının sonuncusu 22 Aralık’ta tamamlandı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Sürücü adayları, ehliyet sınav sonucu beklentisiyle sık sık MEB’in resmi sayfasını ziyaret ediyor. MEB, yılın başında yayımladığı Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav takvimi ile önemli tarihleri paylaşmıştı. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2018 Yılı Sınav Takvimine göre, 22 Aralık’ta gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları 3 Ocak’ta açıklanacak.
EHLİYET SINAVI SORULARI NELER?
Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.
EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?
Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.
EHLİYET SINAVINDA YENİ DÖNEM
Ehliyet sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı sona erdi. Adaylar, sınav sorularını "e-sınav" merkezlerindeki bilgisayarlardan yanıtlayacak ve sonuçlarını hemen öğrenebilecek. Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en yakın tarihte girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek.
Kullanıcı dostu bilgisayar arayüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan da kurtulacak, bilgisayar kullanmayı bilmeyenler bile soruları rahatlıkla cevaplayabilecek.
E-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak.
Motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"larının Türkiye genelinde yapılmasıyla, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetler de düşecek.
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