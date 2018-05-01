Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ehliyet sınav tarihleri

Sürücü belgesi sahibi olabilmenin ön koşulu olan ehliyet sınav sonuçları, sınavın üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesinin ardından merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yer alan bilgilere göre mayıs ayının ilk haftası açıklanacak olan ehliyet sınav sonuçları, hafta başı itibariyle gündemdeki konu oldu. Peki, Türkiye'nin birçok il ve ilçe merkezinde gerçekleştirilen sınavların ardından ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesini tamamlamasının ardından öğrencilerle paylaşılacak. Bu tarih, resmi sınav takviminde yer alan bilgilere göre 3 Mayıs Perşembe günü olacak.

2018 EHLİYET SINAVI TARİHLERİ

2018 yılının ilk ehliyet sınavı, 10 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Bu sınav, 2017 yılının son ayında gerçekleştirilen sınavda başarı elde edemeyenler için büyük önem arz etti. 21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın ardından diğer sınavlar ise şu tarihlerde uygulanacak;

2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)

2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

Bu yıl gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavlarında bir de yenilik yer alacak. Tam olarak tarihi belirlenmese de ehliyet sınavında ilk kez elektronik sınav uygulanacak.