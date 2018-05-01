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    Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ehliyet sınav tarihleri

    Hürriyet Haber
    01.05.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

    Ehliyet sınav sonuçları, sınava giren ve neticeyi merak eden on binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sürücü olarak trafiğe çıkmak isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı değerlendirmenin ardından ehliyet sınav sonuçları açıklaması için beklenti içerisine girdi. Peki, bakanlığın resmi iş takvimine göre ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

    Sürücü belgesi sahibi olabilmenin ön koşulu olan ehliyet sınav sonuçları, sınavın üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesinin ardından merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yer alan bilgilere göre mayıs ayının ilk haftası açıklanacak olan ehliyet sınav sonuçları, hafta başı itibariyle gündemdeki konu oldu. Peki, Türkiye'nin birçok il ve ilçe merkezinde gerçekleştirilen sınavların ardından ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

    EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesini tamamlamasının ardından öğrencilerle paylaşılacak. Bu tarih, resmi sınav takviminde yer alan bilgilere göre 3 Mayıs Perşembe günü olacak.

    Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2018 ehliyet sınav tarihleri

    2018 EHLİYET SINAVI TARİHLERİ

    2018 yılının ilk ehliyet sınavı, 10 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Bu sınav, 2017 yılının son ayında gerçekleştirilen sınavda başarı elde edemeyenler için büyük önem arz etti. 21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın ardından diğer sınavlar ise şu tarihlerde uygulanacak;

    2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)
    2018/MTSKS-4  20 EKİM 2018 (saat 14.00)
    2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
    2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

    Bu yıl gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavlarında bir de yenilik yer alacak. Tam olarak tarihi belirlenmese de ehliyet sınavında ilk kez elektronik sınav uygulanacak.

    Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili önemli uyarı geldi Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi. 2 Nisan yani yarından itibaren çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportlar da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden verilecek.
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