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    Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? MEB takvimine göre bugün açıklanacak

    Hürriyet Haber
    03.05.2018 - 09:18 | Son Güncelleme:

    21 Nisan tarihli ehliyet sınav sonuçları için heyecan dorukta! Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 iş takvimine göre yılın ikinci ehliyet sınavının sonuçları, bugün duyurulacak. Teorik sınavdan geçer not almayı başaran sürücü adayları, direksiyon sınavına girebilecek. Peki ehliyet sınav sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak?

    Yıl içerisinde beş kez uygulanan ehliyet sınavlarının ikincisi 21 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşti. Kılavuz yer alan tarihe göre 21 Nisan tarihinde yapılan sınavın sonuçları 3 Mayıs 2018 günü açıklanacak. Sürücü adayları, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan http://odsgm.meb.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

    EHLİYET SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    21 Nisan ehliyet sınav sonuçları açıklandı | MEB ehliyet sınav sonucu sorgulama21 Nisan ehliyet sınav sonuçları açıklandı | MEB ehliyet sınav sonucu sorgulama

    DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

    Ehliyet sınavından 100 üzerinden 70 puan alan sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Direksiyon sınavı için tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı değil adayların bağlı olduğu sürücü kursları açıklayacak. Sınav sonuçları açıklanır açıklanamz sürücü kursunuzla iletişime geçmeniz gerekiyor.

    KALAN EHLİYET SINAV TARİHLERİ

    MTSKS-3 4 Ağustos 2018 16 Ağustos 2018
    - MTSKS-4 20 Ekim 2018 1 Kasım 2018
    - MTSKS-5 22 Aralık 2018 3 Ocak 2019

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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