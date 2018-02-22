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    Ehliyet sınav sonuçları açıklandı! Ehliyet sınav sonucu sorgulama ekranı

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 09:46 | Son Güncelleme:

    Ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden erişime açıldı. 10 Şubat Cumartesi günü yurt genelinde  gerçekleştirilen sınavların ardından değerlendirilen ehliyet sınav sonuçları, 22 Şubat Perşembe günü sürücü adaylarıyla paylaşıldı. İşte, sorular ve cevapları geçtiğimiz hafta yayımlanan 10  Şubat ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı ve direksiyon sınavı ne zaman sorusunun cevabı

    10 Şubat ehliyet sınav sonuçları, 22 Şubat Perşembe günü sürücü adaylarının erişimine açıldı. Direksiyon sınavına katılım sağlayabilmek için başarılı bir puan alınması gereken ehliyet sınav  sonuçları, sürücü adayları tarafından merakla bekleniyordu. İşte, 10 Şubat ehliyet sınav sonuçları ve sonrasında merakla sorgulanan direksiyon sınavı hakkında detaylı bilgiler

    Ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimde de belirtildiği gibi 22 Şubat Perşembe günü açıklandı. Çevrimiçi sistem üzerinden sorgulanabilen sonuçlarda 70 üzeri puan alan adaylar, direksiyon sınavına katılım sağlayabilecek.

    2018 EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    2018 yılının ikinci ehliyet sınavı, 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav, 10 Şubat tarihinde gerçekleştirilen sınavda başarı elde edemeyenler için büyük önem arz edecek. Sonraki sınavlar ise şu tarihlerde uygulanacak;

    2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)
    2018/MTSKS-4  20 EKİM 2018 (saat 14.00)
    2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
    2018/MTSK e-Sınavı  e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

    DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Direksiyon sınavı, MEB tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınav sonucundan geçerli puan alanlar için önem arz ediyor. Direksiyon sınavı, sınav açıklanma sürecinin iki ya da üç hafta sonrasında sürücü kursları vasıtasıyla duyurulmaktadır. 

    DİREKSİYON SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulan Ehliyet sınav sonuçlarına göre 70 ve üzerinde bir puan almayı başaran adaylar, bundan sonra yapılacak direksiyon sınavına girebilecek ve burada da başarılı olması durumunda sürücü belgesi almaya hak kazanacak. Peki, direksiyon sınavı uygulaması nasıl yapılacak?

    “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama , kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

    “B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibakedemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

    Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

    Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.

    Ehliyet sınav sonuçları açıklandı Ehliyet sınav sonucu sorgulama ekranı

    Ehliyet sınav sonuçları açıklandı Ehliyet sınav sonucu sorgulama ekranı

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