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14.12.2019 - 20:46, Son Güncelleme:

Eğriova Göleti buz tuttu

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Eğriova Göleti buz tuttu

Karabük'te 1999 rakımlı Keltepe mevkisinde yer alan Eğriova Göleti buz tuttu.

Batı Karadeniz'in 1999 rakımla en yüksek noktası olan Keltepe mevkisinde yer alan ve bir kilometre uzunluğundaki Eğriova Göleti, hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi nedeniyle buz tuttu. 7 metre derinliği olan Eğriova Göleti'nde binlerce balık yer alıyor.
Doğa yürüyüşlerinin en can alıcı noktalarından biri olan ve doğayla kucaklaşmak isteyenlerle fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri olan Eğriova Göleti'nin, buz tutmasıyla da güzel görüntüler ortaya çıktı.

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