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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.11.2016 - 14:51, Son Güncelleme:

EGM’den ehliyet yenileme nasıl yapılıyor?

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EGM’den ehliyet yenileme nasıl yapılıyor?

EGM, ehliyetlerini yenileyecek olan sürücülere büyük kolaylık sağlıyor. 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle çipli ehliyetler için süreç başlamıştı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte ehliyet yenileme işlemleri tekrar gündeme geldi. Eski tip sürücü belgelerini çipli ehliyetlerle değiştirecek olan sürücüler, EGM'nin sitesi üzerinden zaman kaybetmeden yeni ehliyetlerine kavuşabiliyor. Peki, ehliyet yenilemeleri EGM üzerinden nasıl yapılıyor?

EGM, ehliyet yenileme başvurusunda bulunacak adayların imdadına yetişiyor. Eski tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle değiştirilmeye, çipli ehliyetlere geçilmeye başlandı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte ehliyet yenileme başvurusuna dair soru işaretleri de yoğunlaştı. EGM'nin resmi internet üzerinden yapılan ehliyet yenileme başvurularıyla çipli ehliyetler kolayca elde edilebiliyor. İşte, EGM'den yapılabilen işleme dair detaylar!

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet üzerinden yapılan başvurular sayesinde yenileme süreci kolayca ve zaman kaybetmeden ilerliyor. Eski tip ehliyetler, 1 Ocak 2016 yıl tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgeleri ile diğer bir adıyla çipli ehliyetlerle değiştirilmeye başlandı. Yenileme işlemlerinin tamamının 5 yıl içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Uzun bir zaman dilimi içerisine yayılan ehliyet yenilemeleri için EGM’nin online randevu sistemi erişime açıldı. Sürücüler, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesine ait olan www.surucurandevu.egm.gov.tr sayfasından ehliyet yenileme randevusu aldıktan sonra kendilerine verilen tarihte kendilerine en yakın il/ilçe trafik tescil birimlerinden yeni tip sürücü işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, EGM üzerinden ehliyet yenileme başvurusu için atılacak adımlar neler? İşte, yeni tip ehliyetlere geçecek sürücülerin bilmesi gerekenler!

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

EGM Resmi Web sayfasına ulaştığınızda ehliyet randevu ekranı açıldığında başvuru için önce işlem türünü belirlemeniz gerekiyor. Bu seçimin ardından ehliyet yenileme randevusu için en erken gün ve saat için verilen randevu tarih ve saatler listelemiyor. Randevu tarihi ve saati seçildikten sonra kişisel bilgileriniz eksiksiz girilmesi gerekiyor. Yeni tip ehliyet başvuruları gibi belirlenen tarihin değişimi veya iptali de EGM sitesi üzerinden geçrekleştirilebiliyor.

EHLİYET YENİLEME HARCI NE KADAR?

Ehliyet yenileme için belirlenen ücret 15 TL’dir. Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı olan bankalara yatırılan bu ücretin 13 TL’si kart bedeli olarak alınmaktadır. Kalan 2 TL ise sürücü belgesi hizmet bedeli olarak Vakıf bankalarına yatırılır.

EREKLİ EVRAKLAR NELER?

EGM üzerinden yapılan başvuruların tamamlanıp yeni ehliyetlere kavuşmak için bir takım belgeler de gerekiyor. İşte, ehliyet yenilemesi için gerekli evraklar:

- Eski sürücü belgesi
-Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
-Sürücü sağlık raporu
-15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya bankalara yatırıldığına dair makbuz
-2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik bir vesikalık fotoğraf)
-Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.

 

 

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