EGM tarih verdi: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, https://www.egm.gov.tr/ adresi üzerinden Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim Ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavının sonuç tarihini açıkladı. 20 Ekim tarihinde gerçekleşen ÖGG sınavının sonuçları, online sistem üzerinden T.C kimlik no ve güvenlik kodu bilgisiyle görüntülenebilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katıldığı ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı’nın sonuçları için geri sayım devam ediyor. 20 Ekim 2019 Pazar günü girdiklerinin ÖGG sınavından alacakları puanı merak eden adaylar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, https://www.egm.gov.tr/ adresi üzerinden yayınladığı duyuruda sonuç tarihi için şu ifadeleri kullandı: “Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı Sonuçları 08 Kasım 2019 tarihinde açıklanması beklenmektedir.”
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