EGM polis tayin atama sonuçları açıklandı! POLNET detayı!
Emniyet personelinin 2019 yılı genel atamaları kapsamında başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde atama ve yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı. Sonuçlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) POLNET sistemi üzerinden polislerin erişimine açıldı. Peki, atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, POLNET atama sonuç sayfasıyla ilgili bazı bilgiler.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen 2019 yılı genel atamaları çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde 21 bin 733 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. İşte, polis ayin atama sonuçlarıyla ilgili detaylar.
POLİS TAYİN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca ataması yapılan personel, Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak atama bilgisine ulaşabilmektedir.
POLİS TAYİN ATAMA SONUÇLARI DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN
Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen 2019 Yılı Genel Atamaları çerçevesinde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam 21.733 personelin atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirildi.
Bu doğrultuda;
1’inci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine 9.931 personelin,
2’nci hizmet bölgesinden l’inci hizmet bölgesine 10.786 personelin,
2’nci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine 1.016 personelin atama işlemleri yapılmış olup 42.421 personelin ise ipka talepleri kabul edildi.
Birinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine 9 bin 931, ikinci hizmet bölgesinden birinci hizmet bölgesine 10 bin 786, ikinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine de bin 16 personelin atama işlemleri yapıldı. 42 bin 421 personelin ise ipka talepleri kabul edildi.
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