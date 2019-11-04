EGM bu hafta açıklar mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi, 2019 1. dönem bekçilik mülakatlarını 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin üzerinden uzun bir zaman geçmesi ardından adayların ‘Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?’ soruları sıklaştı. Mülakattan alacakları sonucu merakla beklenen bekçi adayları, internet üzerinden sonuç araştırmasında bulunuyor. İşte, bekçilik mülakat sonuçlarında son durum…
Bekçi alımı için süreç devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi'nin değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından Türkiye’nin farklı bölgeleri için bekçi alımı yapılacak. Adaylar, sürecin en önemli parçası olan sözlü mülakatlara ekim ayında girmişti. Şimdi tüm adayların gözü kulağı bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, bir açıklama geldi mi, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
12 Ekim tarihinde tamamlanan Bekçilik sözlü mülakat aşamasının bitmesinin ardından adaylar gözlerini Polis Akademisi'ne çevirdi. Sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar için ise heyecan dorukta. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi net tarih vermedi ancak geçtiğimiz dönemler baz alındığın bekçilik mülakat sonuçlarının kasım ayının ilk veya ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.
BEKÇİLİK SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebiliyor.
Adaylar;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
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