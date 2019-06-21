EGM bekçilik yazılı sınav tarihini açıkladı | Sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 81 ilde mahalle ve çarşılarda görevlendirilmek üzere, bekçilik alımına yönelik yazılı sınav tarihlerini açıkladı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sayfasında yapılan duyurunun ardından, adaylar sınav giriş belgeleri ve sınav tarihleri ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, o konuya dair detaylar.
2019 yılı 8 bin bekçi alımı istihdamına ilişkin, bekçi adaylarının heyecanlı bekleyişi sona erdi ve sınav tarihlerine ilişkin merak edilen açıklama EGM'den geldi. Sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri, yapılan yazılı açıklama ile adaylara duyuruldu. Sınav sürecinin ardından, sonuçlar, https://www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, parkur sınavına katılmaya hak kazanacaklar. İşte, bekçilik yazılı sınav tarihi ve sınav yerleriyle ilgili bazı bilgiler.
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinde yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.
Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
SINAV NASIL OLACAK?
-Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır,
- Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.
- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
- Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan, nüfus cüzdanları nüfus müdürlüklerince alınan adaylar, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.
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