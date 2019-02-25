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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

EGM 8 bin bekçi alımı ne zaman?

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EGM 8 bin bekçi alımı ne zaman?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde, mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, söz konusu alımlar için başvuruların başlayacağı tam tarih ve başvuru koşulları merak konusu oldu. Peki, 8 bin bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

2019'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılacak bekçi alımınlarının ilk etabı için beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu'dan gelmişti. Gözler şimdi bekçi alımına dair ön başvuruların başlayacağı tarihlerde. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla görevlendirilen bekçilerin istihdamına 2019 yılında da devam edilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını açıkladı.

Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında önleyici polislik alanını boş bırakmamak gerektiğine işaret ederek, bu mantıkla bekçilik uygulamasını tekrar canlandırma yoluna gittiklerini anlattı. Devletin güvenlik unsurunu görünür kılmak, bu sayede suçluya alan bırakmamak istediklerini vurgulayan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbas¸kanımızın talimatlarından bugüne kadar, yani 2016 yılından itibaren toplam 9 bin 444 yeni bekçimiz göreve bas¸ladı. Öncekilerle beraber hali hazırda 11 bin 382 bekçimiz görev bas¸ındadır. Halihazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı, egˆitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve bas¸layacaklar. Bin 620 arkadas¸ımızın da sagˆlık raporu ve güvenlik sorus¸turma süreçleri devam etmektedir. Yani neredeyse rakam toplam 10 bin 300'e varmıştır. 10 bin 300 arkadaşımız bu ayın sonu itibarıyla görevlerine Türkiye'nin bütün vilayetlerinde başlayacaklardır. Ama bununla da yetinmiyoruz, mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için de yeniden ilana çıkıyoruz. Netice aldık mı, evet. Ankara'da 2017 yılındaki günlük evden hırsızlık sayısı 30'du, 2018 yılında bu sayı 10'a düs¸tü. Üçte bir oranında azalttık. Ankara'daki günlük evden hırsızlık sayısı ise yüzde 67 azaldı. Aynı s¸ekilde İstanbul'da günlük ortalama evden hırsızlık 2017'de 78 idi, 2018'de 54'e düs¸tü. İzmir aynı s¸ekilde 19'dan 8'e düs¸tü. Genel olarak mal varlıgˆına kars¸ı is¸lenen suçlarda 2017 yılına göre 2018'de yüzde 14,2 azalıs¸, aydınlatma oranlarında ise yüzde 6,5 bir artıs¸ yas¸andıgˆını gözlemleyebiliyoruz."

TARİH BELLİ OLDU MU?

8 bin bekçi alımının mart ayında yapılacağının duyurulmasının ardından herhangi bir kesin tarih açıklaması gelmedi. Söz konusu istihdam hakkında, önümüzdeki günlerde gelişme olabileceği tahmin ediliyor. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizden yer vereceğiz.

 

 

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