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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
14.08.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Eğlenceyi bırakıp böyle koştular!

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Eğlenceyi bırakıp böyle koştular!

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına, geleneksel gençlik buluşmasına katıldıkları sırada olayı öğrenip bölgeye giden mahalle sakinleri de destek verdi. İlçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda dün öğleden sonra başlayan ve sabaha kadar süren yangın, yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili oldu. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangınla mücadeleye bölge halkı da katıldı.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan karaçam orman yangını yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevre illerden gelen ekiplerle yaklaşık 200 kadar personel alevlerin söndürülmesinde görev alırken, 2 helikopter havadan destek verdi. Yangının kontrol altına alınmasında en büyük desteği ise yangının çıkış noktası Yapıldak köyüne 28 kilometre mesafedeki Kırka Mahallesi’nin gençleri verdi.

KAZMA KÜREĞİ KAPAN ORMANA GİTTİ

3500 nüfuslu Kırka Mahallesi’nin gençleri Çörez yaylasındaki ‘gençlik buluşması’nda mangallı piknik yapmak üzere buluştu. Bu sırada Yapıldak köyü yakınlarındaki karaçam ormanında yangın çıktığı haberi geldi. Gençler evlerinden aldıkları kazma küreklerle kendilerine ait araçlara binip yangın alanına gitti. Ormanlık alanda kilometrelerce yürüyen gençler orman yangınını söndürme çalışmalarına katıldı. Kazma küreği olmayanlar ise ağaç dallarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Sabaha kadar süren çalışmaların ardından yangın gençlerin desteğiyle kontrol altına alındı.

'EĞLENCEYİ KESEREK HEP BİRLİKTE YANGINA GİTTİK'

Kırka Mahalle Muhtarı Fayık Büyükkaraca (55), orman yangınını duydukları gibi eğlenceyi sona erdirip bölgeye gittiklerini söyledi. Büyükkaraca, "Dün ilçemize bağlı Yapıldak Mahallesi’nde istemediğimiz bir orman yangını meydana geldi. Biz de Kırka Çörez yaylasında 150-200 kişiyle gençlik buluşması yapıyorduk. Gençler eğlenirken orman yangınını duyduk. Resmi kurumlardan aldığımız haber üzerine pikniğe ve eğlenceyi keserek hep beraber yangına gittik. Herkes evlerinden kazma kürek aldı. Mahallemizde anons yaptık. 10 dakika içinde elindeki kazma kürekle toplanarak servislerle, minibüslerle ormana gittik. Gençlerimiz eğlenceyi, pikniği, futbol maçını yarıda bırakarak destek oldu. Bu da bizim Kırka'mız için ayrı bir övünç kaynağı oldu. Gençlerimiz yangın söndürme konusunda eğitimli olmamasına rağmen, bir itfaiye gibi çalıştı. Çalı çırpı ile kazma kürek ile destek oldular” dedi. Çalışmalara katılan Seyitgazi Belediyesi Zabıta Müdürü Halil Çakar da, orman yangınını duyduktan sonra eğlenceyi bıraktıklarını anlatarak şunları söyledi: “Yaklaşık 100-150 kadar kişiyle ile birlikte müdahale ettik. Yetkililerle beraber çalışmalarda bulunduk. Küreklerle, kazmalarla gerekse su taşıyarak orman işletme görevlilerine yardımda bulunduk."  

Kırka Mahallesi’nde oturan Hasan Özmutlu ise yangını duyduktan sonra hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Futbol turnuvasının tam ortasında haber geldi. Yapıldak'ta yangın var denildi. Toplandık, maçı yarıda bırakarak direkt oraya intikal ettik. Herkesle beraber kazma, kürek çalı, çırpı ne varsa onlarla yangınla mücadele ettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Faydalı olduğumuzu umuyorum" diye konuştu.

Kırka Mahallesi’nde gençlerin eğlencesine katılan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de yangın haberiyle hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Yaklaşık 150 civarında genç arkadaşımızla eğlencede yer aldığımız sırada orman yangını olduğunu ve büyüdüğünü duyduk. Beraber gidersek belki faydamız olur dediğimde bütün arkadaşlarımız ‘biz piknik düzenliyoruz, işte bizim eğlencemiz var’ demeden temin ettiğimiz araçlarla Yapıldak Mahallesi'ne ulaştı. Sağ olsunlar gece boyunca orada bulunduk. Sabah 4 civarında ayrıldık. Arkadaşlarımızın o bölgeye gözünü kırpmadan gitmeleri, o bölgede sabaha kadar çalışmaları bizim için en büyük gurur kaynağı. Bundan sonra da bütün çevremizi etkileyen problemlerde belediye olarak, halk olarak duyarlı davranmaya devam edeceğiz" dedi.

Seyitgazi'de orman yangını çıktı
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