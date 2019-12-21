Eğlence merkezine kumar baskını: 41 kişiye 13 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınhanı ilçesi Osmancık Mahallesi'ndeki bir içkili eğlence merkezinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mekana baskın düzenleyen ekipler, 25 tombala kağıdı, 176 tombala topu, 9 bin 55 tombala pulu, 1 kamera, 2 bas konuş el telsizi, 1 tombala cihazı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 televizyon ekranı, 230 lira para ele geçirdi. İş yerinde tombala oynadıkları tespit edilen 41 kişiye kişi başı 320 lira olmak üzere toplam 13 bin 120 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahipleri K.Ö. ve N.G. ise gözaltına alındı.