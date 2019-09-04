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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
04.09.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Eğlence korkunç sonla bitti... Arkadaşlarını bırakıp kaçtılar: Elinden tuttum ama kurtaramadım

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KARAMAN'da evinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Berat Özçınar (24), 7'nci kattan merdiven boşluğuna düştü. Özçınar'ın öldüğünü anlayan arkadaşları ise paniğe kapılıp kaçtı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Urgan Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı apartmanın en üst katında oturan Berat Özçınar, 5 arkadaşıyla birlikte evinde alkol almaya başladı. Bir süre sonra daireden çıkan Özçınar, merdivenlerin demir korkuluğundan tutunurken dengesini kaybedip boşluğa düştü. Beton zemine çakılan Özçınar, yaşamını yitirdi. Özçınar'ın yanına inen arkadaşları, öldüğünü anlayınca korkup kaçtı.

Gürültüyü duyup, dışarı çıkan bina sakinleri, Berat Özçınar'ı kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Özçınar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis yaptığı araştırmada, Berat Özçınar'ın birlikte alkol aldığı arkadaşlarından H.S.'yi evin yakınında beklerken yakaladı. Alkolün de etkisiyle korkup kaçtıklarını ifade eden H.S., "3 kız, 3 erkek arkadaş evde alkol alıp eğleniyorduk. Berat'a ayran falan içirdim. Daha sonra Berat dışarıya çıktı. Niçin çıktığını da bilmiyorum. Ben de arkasından gittim. Berat'ı merdivenin demir korkuluklarından tek eliyle tutunmuş halde gördüm. Sonra dengesini kaybedip düştü, elinden tuttum ama kurtaramadım. Berat'ın öldüğünü gören diğer arkadaşlar korkup kaçtı. O arkadaşların şu an tam kim olduklarını hatırlamıyorum" dedi.

H.S. ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Berat Özçınar'ın cansız bedeni de otopsi için Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, gece evde bulunan diğer kişilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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