Eğlence için sahiplenme
Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK), ismi açıklanmayan bir kişi, Çankaya Belediyesi’nin çocuklara, semt sakinlerine saldırdığını belirttiği sokak köpekleriyle ilgili önlem almadığını iddia ederek şikâyette bulundu.
Tarafların değerlendirmelerini alan KDK ise Tarım ve Orman Bakanlığı’na şu tavsiyelerde bulundu: “Yapılacak mevzuat çalışmalarında gösteriş veya eğlence amaçlı hayvan sahiplenilmesinin engellenmesi amacıyla caydırıcı nitelikte cezai yaptırımlar bulunmalı. Pet shoplar ve hayvan satışı yapan çiftlikler denetlenerek evcil hayvan satışı kontrol altına alınmalı. ‘Satın alma, sahiplen’ türünde kampanyalarla barınaklardan sahiplendirmenin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalı. Belediyelerin çalışmalar tavizsiz yürütülmeli.”
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