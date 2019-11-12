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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Eğitimli Çocuk Bakıcısı sertifikası nasıl alınır?

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Eğitimli Çocuk Bakıcısı sertifikası nasıl alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumunca Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçirilecek. Peki Eğitimli Çocuk Bakıcısı sertifikası nasıl alınır? İşte detaylar

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı annelerin yararlanabileceği projeyle, 3 bin 700 anneye bakıcılara aktarılmak üzere her ay yaklaşık 1300 lira, çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına ise tek seferlik yaklaşık 1300 lira civarında destek verilecek - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "3 bin 700 çocuk bakıcısına sağlayacağımız destekle sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik etmeyi amaçlıyoruz"

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı 3 bin 700 anneye bakıcıya aktarılmak üzere her ay yaklaşık 1300 lira, çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına ise tek seferlik yaklaşık 1300 lira civarında destek sağlanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçireceklerini belirtti.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanacak projeyle hem sigortalı çalışan annelere hem de belge sahibi olan çocuk bakıcısı kadınlara mali destek vereceklerini vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Projemize, Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla birlikte ikamet eden, sigortalı işçi statüsünde tam zamanlı çalışan, 0-24 aylık çocuğu olan ve 0-36 ay çocuk bakımını kapsayan eğitim aldığını diplomayla veya İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika ile ispatlayan bakıcı istihdam eden anneler başvurabilecek. Çalışan anne desteği kapsamında aylık yaklaşık 1300 lira (200 avro), engelli çocuğu olan annelere ise aylık 1625 lira (250 avro) civarında mali destek sağlanacak. Bu destek anneler üzerinden belgeli bakıcılara aktarılacak. Proje desteği 3 yıl devam edecek."

Bakan Selçuk, proje kapsamında ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet eden ve MEB onaylı 0-36 ay çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına tek seferlik yaklaşık 1300 lira (200 avro) civarında mali destek sağlanacağını da belirterek, projede faydalanıcılara sağlanacak mali yardımın toplamda 160 milyon lirayı bulacağına dikkati çekti.

"Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır"

"3 bin 700 çocuk bakılarına sağlayacağımız destekle sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik etmeyi amaçlıyoruz." diyen Selçuk, başvuru süreciyle ilgili şunları kaydetti:

"Sloganı 'Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır' olan projemize başvurular internet üzerinden (www.sgkegitimlibakici.org) e-devlet şifresi ile yapılabilecek. Ön kayıtlar 13 Kasım Çarşamba saat 14.00'te alınmaya başlanacak, kesin kayıtlar ise 26 Kasım Salı alınacak."

Başvuru koşulları nelerdir, başvurumuzu nereye yapabiliriz?

0-36 ay çocuk bakımı sürecini kapsayan Milli Eğitim Bakanlığı sertifikası veren bir kursu başarıyla tamamlamanız gerekmektedir.

İŞKUR Kayıt Belgesi almalısınız (e-devlet aracılığıyla alabilirsiniz). Sertifikanızı ve İŞKUR kayıt belgenizi ikamet ilinizdeki (Ankara, İstanbul, İzmir) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesindeki Yerel Proje Ofisimize teslim etmelisiniz. Son aşamada sosyal güvenlik haklarınızla ilgili bilgilendirildikten sonra tebrikler, hibe desteğini almaya hak kazandınız!

Eğitim teşviki neyi kapsamaktadır?

Proje kapsamında çocuk bakımı eğitiminize ilişkin tüm maliyetleriniz karşılanmamakta olup 200 Avro (€)’ya kadar destek sağlanmaktadır. 0-36 ay çocuk bakımına ilişkin MEB onaylı sertifikasını ibraz edenlere tek seferlik 100 Avro (€); sertifikasıyla birlikte eğitim masraflarını gösteren belgeyi de ibraz edenlere tek seferlik 200 Avro (€) ödeme yapılacaktır.

Hangi illerde uygulanacaktır?

Projemiz, Ankara, İstanbul, İzmir illerinde ikamet eden eğitimli bakıcılar için geçerli olacaktır.

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