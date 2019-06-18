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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
18.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Eğitimde yeni düzenleme

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Eğitimde yeni düzenleme

Okula başlama yaşı 69 aya çıkartılıyor... Gelişimi hızlı olanlar erken, yavaş olanlar geç başlayabilecek... Sözleşmeli öğretmenler 4 yıl sonunda tayin isteyebilecek.

AK Parti, Meclis Başkanlığı’na eğitim alanında yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi sundu. 19 maddeden oluşan teklif dün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Sekiz kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılan tekliften ayrıntılar özetle şöyle:

66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenleniyor. Ayrıca öğrencilerin gelişim düzeylerine göre okula erken başlama veya geç başlama hakkı verilmesine ilişkin hususların yönetmelikle düzenlenebilmesine imkân sağlanıyor. Bu kapsamda gelişimi hızlı olan çocuklar okula erken, yavaş olanlarsa geç başlayabilecek.

Yükseköğrenim öğrencilerine yemekli veya yemeksiz özel barınma hizmeti veren kurumların açılmasına, işletilmesine ve denetimine yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi Gençlik ve Spor Bakanlığı iznine bağlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda istihdam edilen sözleşmeli personelden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanların talepleri halinde, bulundukları yerde Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolara atanacağı ve bu şekilde atananların, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacağı hükme bağlanıyor. Bu hükümde başkanlık personelinin büyük çoğunluğunun köy ve mezralar gibi çok küçük yerleşim birimlerinde görev yapması dikkate alınıyor. Zorunlu hizmet süresi üç yıl sözleşmeli, bir yıl da kadrolu, dört yıla indiriliyor.

ÖZELLERE REKLAM AYARI

Mesleki eğitimde zorunlu olan çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine ve sınavlarına ve sigorta primlerine ilişkin uyum düzenlemeleri yapılıyor. Eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi, özel sektör tarafından mesleki eğitime doğrudan katkı sağlanması ve faaliyet gösterilen alanlarda ihtiyaç duyulan becerilere sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim merkezlerinin organize sanayi bölgesi yönetimlerince ve özel sektör tarafından açılabilmesi sağlanıyor.

Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı reklam ya da ilan vermesi, reklam veya ilanlarda öğrenci resim ya da bilgilerini kullanması durumlarında özel eğitim kurumlarına cezai işlem amacıyla düzenleme yapılıyor.

Teklifte, özel öğretim kurumlarında çok sayıda yabancı uyruklu öğrencinin kayıtlı olduğu ve okula devam etmediklerinin de tespit edildiği aktarıldı. Bu kapsamda devlet kaynaklarından haksız kazanç sağlanmasının engellenmesi amacıyla düzenleme de yapılıyor.

EK ÖDEME 2021 SONUNA

Özel uzmanlık gerektiren konularda bilgi ve birikimlerinden yararlanılmak üzere ÖSYM’de görevlendirilen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli öğretmenlere, 2011 yılından itibaren ödenen ve 2018 Aralık’ta sona eren ek ödeme uygulaması 2021 Aralık ayı sonuna kadar devam edecek. Engelli vatandaşlara verilen özel eğitim desteğinin kapsamı da netleştiriliyor.

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