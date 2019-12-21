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HHA
21.12.2019 - 19:48, Son Güncelleme:

Eğitimde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti

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Eğitimde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti

Bayburt’ta toplumsal olaylara müdahale eğitimi sırasında sıkılan biber gazı, yurtta kalan 29 lise öğrencisini hastanelik etti.

Olay, akşam saatlerinde Bayburt merkez Zahid Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde yapılan toplumsal olaylara müdahale eğitimi sırasında sıkılan biber gazı, rüzgarın etkisiyle 50 metre yan tarafta bulunan Eğitim Kampüsünde kalan lise öğrencilerini etkiledi. Eğitim Kampüsündeki yurtta kalan lise öğrencileri biber gazından birer birer rahatsızlandı. Toplamda 29 öğrenci olay yerine sevk edilen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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