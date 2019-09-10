Eğitimde hedef kalite artışı

“ASIL önemli işimiz bundan sonra başlıyor. Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek, zaman isteyen meselelere yoğunlaşmamız gerekiyor. ‘Alışkanlıkları değiştirmek, atomu parçalamaktan zordur’ diye bir söz var. Eğitimde Cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık. Böyle bir sistem kuramadık. Hukukta, idari düzende olduğu gibi eğitimde de Batı’yı kopyalamayı tercih ettik. Sonuçta kendi değerlerine bigane kalan, aslını inkâr eden kayıp nesiller yetiştirdik. Eğitim sistemimiz daha çok ezbere dayalı, sınav odaklı dar bir bakış açısı... Düşünmeye, soru sormaya, sorgulamaya, sanat, spor, bilim, edebiyat gibi farklı alanlardaki yeteneklerini keşfetmeye önem verilmedi. Eğitimde yaptığımız reformların gayelerinden biri de bu sakat anlayışı ortadan kaldırmaktır.

ASLAN PAYI EĞİTİME

Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesi göreve geldiğim zaman 7.5 milyar lira idi. Şimdi ise 114 milyar liraya yükselttik. Aslan payını eğitim-öğretime verdik. Ülkemize kazandırdığımız 309 bin yeni derslikle, milletimizin en önemli dertlerinden birisi olan kalabalık sınıfları tamamen ortadan kaldırdık. Ben 75 kişilik sınıfta okudum. O dönemde 100 kişiyi aşan öğrencilerin okuduğu sınıflar vardı. Ama şimdi az önce kız evladımıza sordum, ‘Sınıfınızda kaç öğrenci var?’, ‘30’ dedi. Şu anda Türkiye genelinde de zaten ortalama 30 ve altı. Çok nadirdir bunun dışında olan. Şimdi 20 kişilik sınıfların olduğu okullarımız da var. Çünkü başarıyı yakalamaya mecburuz.

Eğitimde fırsat eşitliğini ve adaleti sağlamak için özellikle maddi durumu yerinde olmayan öğrencilerimizin burs imkânlarını genişlettik. Bizler ders kitabı bulmak için, kırtasiyeci dükkanına giderdik, kırtasiyeci bize bir hafta sonraya, 10 gün sonraya gün verirdi. Artık bunları kaldırdık, şimdi okullarımız açılırken sıraların üzerinde tüm kitapların görüldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Çünkü eğitim öğretimde böyle bir yanlışa müsaade etmemiz mümkün değildi, bunu başardık. Okul öncesi eğitimi de süratle yaygınlaştırıyoruz. İlkokula başlama yaşını 69 aya düşürdük. Meslek liselerine adeta 2. sınıf, üvey evlat muamelesi yapan katsayı sistemine son verdik.

MÜFREDAT YENİ BAŞTAN

Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık. Milletimizin inancını, insanımızın medeniyet ve kültür değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders kitaplarımızdan tamamen temizledik.

Son 17 yılda 632 bin yeni öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bir ay önce yüreği kıpır kıpır, idealist 20 bin genç öğretmenimizi görevlerine başlatmanın gururunu yaşadık.

KIZ ÇOCUKLARI OKULA

Kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında ve devamsızlık konusunda da önemli ilerlemeler kaydettik. Eğitim kurumlarımızı, spor salonları, dijital kütüphaneler, laboratuvarlarla donatarak alt yapı problemlerini önemli ölçüde çözdük. Aynı şekilde öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında da gözle görülür iyileştirmeler gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizin imkânları geliştikçe bunlardan öğretmenlerimizin de faydalanmasını temin edeceğiz.”

12 BİN 640 YENİ DERSLİK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılıyla 81 ilde inşası tamamlanan 716 okulun da resmi açılışlarının yapıldığını belirterek, “Böylece anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar eğitimin tüm kademelerinde toplamda 12 bin 640 yeni dersliği ülkemize kazandırıyoruz. Toplam yatırım bedeli 4 milyar 638 milyon lirayı bulan bu okullarımızın da milletimize ve eğitim öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu okullarda okuyacak öğrencilerimizin hepsine Mevla’dan zihin açıklığı niyaz ediyorum” diye konuştu. İsteyen öğrencilerin, Türkiye’deki tüm okullarda Kuran-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber’in hayatını öğrenme imkânına kavuştuğunu belirten Erdoğan, okulların teknolojik altyapısını baştan aşağı yenileyerek 432 bin 288 sınıfın tamamına etkileşimli tahta yerleştirdiklerini, 45 bin 653 çok fonksiyonlu yazıcının kurulumunu yaptıklarını, liselerdeki öğrenci ve öğretmenlere toplam 1.5 milyon tablet bilgisayarı dağıttıklarını söyledi.

ÖĞRENCİLERE: SORGULAMAKTAN ASLA ÇEKİNMEYİN

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, geçen yıl kamuoyuyla paylaşılan 2023 eğitim vizyonu belgesini, bu hedefleri gerçekleştirme yolunda değerli bir adım olarak gördüğünü de söyledi. Erdoğan, öğrencilere şöyle seslendi: “Bugün kiminiz ilk defa okula başlıyor. Bazılarınız ise 3 aylık tatilin ardından öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu mutlu, heyecanlı gününüzde sizlere bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Unutmayın, merak ilmin anahtarıdır. Merakınız ne kadar büyükse bilginiz o kadar derin olacaktır. Bunun için soru sormaktan, sorgulamaktan asla çekinmeyin. Vicdan hayatta bize doğru yolu gösteren bir pusuladır. Vicdan eleğinizden geçmeyen hiçbir şeye itibar etmeyin. Arkadaşlarınıza, okulunuza, sizin için ter döken büyüklerinize değer verin. Öğretmenlerinize saygıyı hiçbir zaman elden bırakmayın. Hayallerinizle aranıza kimsenin girmesine müsaade etmeyin. Yaptığınız işi en güzel, en başarılı şekilde yapmaya çalışın. Unutmayın, her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. Bunun için kitapla, okumakla, kalemle bağınızı daima güçlü tutun. İnterneti en etkin şekilde kullanın ama bu teknolojinin sizi hayattan, baharın açan çiçeklerin güzelliğinden koparmasına müsaade etmeyin. Anne babalarınız sizin en değerli varlıklarınızdır. Paylaşmak en büyük erdemlerden biridir. İyi bir kariyere sahip olmak elbette önemlidir. Ama iyi bir doktor, iyi bir mühendis, bürokrat, bilim insanı, sanatçı, sporcu olmanın yanı sıra hatta onlardan önce iyi bir insan olmayı hedefleyin.”