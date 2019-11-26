Eğitimciler: Öğretmenler rencide oldu
KONYA Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın öğretmen sandığı bir gazeteciyi sert dille uyarmasıyla ilgili eğitimcilerden tepki geldi. Vali’nin açıklamasını alkışlamadığını söyleyen Eğitim Bir-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Nazif Karlıer, “Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri kıracak bu cümleler doğru değildi” dedi. Eğitim İş Sendikası Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, “Vali Bey’in üslubu asla kabul edilemez. İsterse öğretmen olsun, isterse gazeteci olsun bir vali kimseyi bu şekilde rencide edemez” diye konuştu.
Olayın anında salonda olduğunu söyleyen Eğitim Bir-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Nazif Karlıer, yaşananları şöyle anlattı:
KABUL EDİLEMEZ
“Öğretmenler Günü’nün kutlandığı bir günde insanlar hata da yapmış olabilir. Bunu yapan öğretmen de olabilirdi. Ama o toplumun içinde üstelik de Öğretmenler Günü etkinliğinde bunu söylememeliydi Sayın Valimiz. Çünkü oradaki salonda bulunan kişiler eğitimciydi. Bundan dolayı alınganlık oldu. Rencide oldu öğretmenlerimiz. Konuşmasının sonuna gelen çok güçlü bir alkış değildi. Ama Vali Bey de alkışı biraz da zorladı konuşmasıyla. Öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu belirten, öğretmenleri öven bir konuşmanın bitişide biraz da protokolden gelen bir alkıştı. Öğretmenler kibarlık gösterip alkışladı. Ama hoş bir şey değildi. Biraz zorlamayla alkış geldi. Ama ben şahsen alkışlamadım. Çünkü öğretmenleri kıracak bu cümleler doğru değildi. Vali o kişiyi sonradan çağırabilirdi ya da kendisini uyarabilirdi. Hangi konumda olursa olsun kişilerin görev bilincinde olması gerekir.”
Eğitim İş Sendikası Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit de “Vali Bey’in üslubu asla kabul edilemez” diyerek şöyle devam etti: “İsterse öğretmen olsun, isterse gazeteci olsun bir vali kimseyi bu şekilde rencide edemez. İşin en acı tarafı salonda bulunan öğretmenlerin, Vali’nin sözlerinin alkışlaması. Vali’yi alkışlayan öğretmenlere bir lafım var. Fakir Baykurt’un bir sözü var; “Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el açmaz, öğretmen ders verir. Dolayısıyla orada bulunanların öğretmenlik bilincinde olmaları gerekirdi.”
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