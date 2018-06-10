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    ‘Eğitimciden 15 Temmuzlu tehdit’ iddiası

    EĞİTİM
    10.06.2018 - 01:42 | Son Güncelleme:

    CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 8 Haziran’da İstanbul Kadıköy’de yaptığı mitinge katılanları bir ortaokul müdür yardımcısının tehdit ettiği ileri sürüldü.

    Odatv’nin haberine göre, Twitter açıklamasında ‘İstanbul Tuzla Evliya Çelebi Ortaokul Müdür Yardımcısı’ yazan ‘aydin’ isimli kullanıcı, İnce’nin mitingine katılanları tehdit etti. Kullanıcı, “15 Temmuz’da denediniz tank ile uçak ile tüfek ile baş eğmedik. 15 Temmuz’da elimiz de belimiz de boştu, bu sefer ne elimiz boş olur ne belimiz!!! Yiyen çıksın sokağa!!!” mesajı yazdı. Hürriyet’in telefonla ulaşarak iddiaları sorduğu Aydın Ş., “Olabilir” diye yanıt verirken “Sizi ilgilendirmez. Konuşmak istemiyorum” diyerek telefonu kapattı. Tepkiler üzerine hesap kapatıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Muharrem İnce , chp , son dakika , haberler
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