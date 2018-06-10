‘Eğitimciden 15 Temmuzlu tehdit’ iddiası

Odatv’nin haberine göre, Twitter açıklamasında ‘İstanbul Tuzla Evliya Çelebi Ortaokul Müdür Yardımcısı’ yazan ‘aydin’ isimli kullanıcı, İnce’nin mitingine katılanları tehdit etti. Kullanıcı, “15 Temmuz’da denediniz tank ile uçak ile tüfek ile baş eğmedik. 15 Temmuz’da elimiz de belimiz de boştu, bu sefer ne elimiz boş olur ne belimiz!!! Yiyen çıksın sokağa!!!” mesajı yazdı. Hürriyet’in telefonla ulaşarak iddiaları sorduğu Aydın Ş., “Olabilir” diye yanıt verirken “Sizi ilgilendirmez. Konuşmak istemiyorum” diyerek telefonu kapattı. Tepkiler üzerine hesap kapatıldı.