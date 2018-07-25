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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MESUT HASAN BENLi - ANKARA
25.07.2018 - 23:24, Son Güncelleme:

Eğitim sisteminin temelinde Atatürk var

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Eğitim sisteminin temelinde Atatürk var

Danıştay 2. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin ‘Sınav Kurulu’ ve ‘Yazılı Sınav Konuları’ başlıklı iki maddesinin yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi. Yayınlanan gerekçeli kararda, Türk eğitim sisteminin temelinde Atatürk ilke ve inkılaplarının olduğu vurgulanarak, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konusunda bakanlık maarif müfettişlerinin de belirli seviyede bilgi sahibi olması gerektiği belirtildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı maarif müfettişi ve bakanlık maarif müfettiş yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, atanmaları, çalışma merkezlerinde görevlendirilmeleri, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Milli Eğitim Teftiş Kurulu Yönetmeliği, 20 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

DANIŞTAY 2. DAİRESİ’NE DAVA

Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEMSEN), yönetmelikteki ‘Sınav Kurulu’ başlıklı 14’üncü madde ve ‘Yazılı Sınav Konuları’ başlıklı 16’ncı maddenin de aralarında bulunduğu yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle avukat Ali Altay aracılığıyla Danıştay 2. Dairesi’ne dava açtı. İnceleme sonucunda Danıştay, 25 Nisan 2018 tarihinde açıkladığı ve geçen günlerde taraflara ilettiği gerekçeli kararında, yönetmeliğin ‘Sınav Kurulu’ başlıklı maddesini oybirliğiyle, ‘Yazılı Sınav Konuları’ başlık maddesini ise oy çokluğuyla yürürlüğünün durdurulmasına hükmetti. Kararda anayasal ve yasal düzenlemelere yer verildikten sonra şu değerlendirme yapıldı:

ATATÜRK’Ü BİLMELERİ LAZIM

“Türk Milli Eğitim sisteminin temelinde Atatürk ilkeleri ve inkılaplarının bulunduğu, bu nedenle Türk milli eğitim sisteminin denetim kademesinde yer alan bakanlık maarif müfettişlerinin yürütmüş oldukları görevin niteliği de dikkate alındığında belirtilen esaslar dahilinde eğitim verilmesini sağlamak amacıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konusunda bakanlık maarif müfettişlerinin de belirli seviyede bir bilgi sahibi olması gerektiği sonucuna ulaşıldığından, bakanlık maarif müfettiş yardımcılığı için yapılacak yazılı sınav konuları arasında Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konusuna açıkça yer verilmemesinde yasal isabet görülmemiştir.”

‘KURUL ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ AÇIKÇA DÜZENLENMEDİ’

DANIŞTAY 2. Dairesi, ‘Sınav Kurulu’ başlıklı maddenin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin olarak da sözlü sınavın bilgi ölçme amacıyla yapılan ayrıca adayın bilgi yanında mesleki ehliyete yönelik diğer özel niteliklere salip olup olmadığı yönünde değerlendirmeye de tabi tutulacağı bir sınav olduğunu belirtilerek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Sözlü sınavı yapacak olan komisyon üyelerinin müfettişlik mesleğiyle ilgili belirli bir birikime sahip olması gerektiği kuşkusuzdur. Bu bağlamda, dava konusu düzenlemede yarışma ve yeterlik sınavı kurulları başkanının Teftiş Kurulu Başkanı’nın olduğu belli olmakla birlikte sınav kurul üyelerinin nitelikleri açık bir şekilde düzenlenmediği görülmekte olup, herhangi bir kamu görevlisinin görevlendirilmesine imkân veren dava konusu düzenlemede bu haliyle hukuka ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmaktadır.”

YENİDEN ATAMALARI GEREKİR

DANIŞTAY 2. Dairesi’nin kararını değerlendiren avukat Ali Altay, “Yüksek Danıştay’ın kararı hem devletin ve hem de Milli Eğitimin kuruluş ve varlık sebebine uygun bir karar. Bu haliyle Atatürk ilke ve inkılapları bağlamlı yürütmenin durdurulması kararını çok önemsiyoruz. Bu karardan sonra Bakanlık Maarif Müfettişliği atamalarının tamamı yeniden yapılmak zorundadır; nihayette yürütmenin durdurulması kararı içeriğinde sınav kurulunun oluşumuna yönelik düzenlemenin de yürütmesinin durdurulduğu görülmektedir” diye konuştu.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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