Eğitim sistemini protesto eden liselilere beraat
İstanbul Kadıköy’de 8 Haziran 2018’de ‘Karneler sizin gelecek bizim’ pankartıyla eylem yapan sekiz lise öğrencisi ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten yargılandıkları davada beraat etti.
İstanbul Anadolu 4. Çocuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan öğrenciler, yürüyüşün yapılacağını sosyal medyadan gördüklerini ve eğitim sistemini protesto etmek için katıldıklarını söyledi. Duruşmada tanık olarak dinlenen 10 polisten sadece biri öğrencilerin kendilerine ellerindeki sopalarla vurduklarını öne sürdü. Mahkeme, 8 öğrencinin beraatına karar verdi. Mahkemenin kararında “Üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair polis tutanağı haricinde başka delil bulunmadığı, tutanak içeriğine göre bir grubun taş attığı, anonslara rağmen dağılmadıkları ve kendilerine taş atmaya başladıkları, ‘suça sürüklenen çocuklar’ın da (SSÇ) bu grubun içinde bulunduğu belirtilmişse de tutanağın SSÇ’lerin gözaltına alındıktan sonra düzenlendiği...” ifadelerine yer verildi. Liselilerin suç duyurusu üzerine polisler hakkındaki soruşturma ise sürüyor.
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