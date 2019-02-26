Eğitim sırasında ölüm ağır cezalık
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu yerleşkesinde düzenlenen eğitime katılan iki çocuk babası komiser yardımcısı Erdem Uçar, 25 Ekim 2016’da eğitim esnasında meslektaşı komiser yardımcısı Mehmet A.’nın silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan ve 5 ay sonra tahliye edilen Mehmet A. ile 12 polis hakkında asliye ceza mahkemesine “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılamayı yapan İstanbul 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Mehmet A.’nın eyleminin “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına ilişkin suçu oluşturabileceği” veya “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçunu oluşturma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekerek, bu suçlarla ilgili delillerin değerlendirme takdirinin ağır ceza mahkemesine ait olduğunu belirterek görevsizlik kararı ile dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.
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