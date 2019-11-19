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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - DHA
19.11.2019 - 20:45, Son Güncelleme:

Eğitim felakete dönüştü! Astsubayı arama çalışması başlatıldı

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Bartın'ın Amasra ilçesinde, dalış eğitimi yaparken suda gözden kaybolan astsubay için arama çalışmaları başlatıldı.

Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesine giden 2 uzman çavuş ve 1 astsubay, eğitim amacıyla dalış gerçekleştirdi.

Uzman çavuşlar bir süre sonra su yüzeyine çıkarken, Astsubay Hakan K. (34) gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik arama kurtarma ve AFAD ekipleri, astsubayı arama çalışması başlattı.

112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri de liman bölgesinde hazır bekletiliyor.

Bu arada, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Bartın Valisi Sinan Güner ise sahil botuyla arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Eğitim felakete dönüştü Astsubayı arama çalışması başlatıldı

Güner, Tarlaağzı Limanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, DEGAK timinin eğitim dalışları için öğleden sonra saat 15.30’da denize açıldıklarını anımsattı.

Dalgıç ekibinden iki kişinin su yüzeyine çıkmasına karşın tim komutanının çıkamadığını belirten Güner, şöyle konuştu:

"Tim komutanımız kayıp durumda. Diğer ekip arkadaşları komutanı gördüklerini, en son çıkarken palete dokunduğunu söylediler. Sonra birden gözden kaybolduğunu ifade ettiler. Helikopter, havadan yüzeysel aydınlatma ve arama yapıyor. Ayrıca bölgeyi yakından tanıyan sivil dalgıçlar ve balıkçılar da çalışmalara katılıyor. İstanbul, İzmir, Samsun'daki sahil güvenlik arama ve kurtarma ekipleri, öte yandan yeni dalgıç ekipleri de geliyor. Arama, hem helikopter aydınlatması ve aramasıyla yüzeyde hem de dalgıç ekipleriyle su altında devam ediyor. Orada bir mağara var, orada da çalışmalar devam ediyor."

Eğitim felakete dönüştü Astsubayı arama çalışması başlatıldı

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