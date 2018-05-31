Egemen Bağış’tan Darülaceze iftarı

14’üncüsü düzenlenen iftar yemeğine Darülaceze sakinlerinin yanı sıra Demet Şener, Nuri Alço, Derya Tuna gibi birçok ünlü isim de katıldı. İftar öncesi Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Bağış çifti, konuklarını Darülaceze girişinde karşıladı.

Egemen Bağış, “Misafirlerimizin bize en sık sorduğu soru biz Darülaceze’ye nasıl yardım edebiliriz? Ne ihtiyaç var? Onun için herkesin tabağının yanına bir kart bıraktık. Buranın hesap numaralarını verdik. İsteyenler kendileri doğrudan Darülaceze ile temas kurup banka hesabına yardımda bulunabilirler. Gerçekten buranın bir takım ihtiyaçlar oluyor, onları sağlayabilirler. Burası anlamlı bir müessese” diye konuştu.