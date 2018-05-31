Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Egemen Bağış’tan Darülaceze iftarı

    Egemen Bağış’tan Darülaceze iftarı

    İHA / İSTANBUL
    31.05.2018 - 22:31 | Son Güncelleme:

    Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış önceki akşam İstanbul Darülaceze’de iftar yemeği verdi.

    14’üncüsü düzenlenen iftar yemeğine Darülaceze sakinlerinin yanı sıra Demet Şener, Nuri Alço, Derya Tuna gibi birçok ünlü isim de katıldı. İftar öncesi Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Bağış çifti, konuklarını Darülaceze girişinde karşıladı.

    Egemen Bağış’tan Darülaceze iftarı

    Egemen Bağış, “Misafirlerimizin bize en sık sorduğu soru biz Darülaceze’ye nasıl yardım edebiliriz? Ne ihtiyaç var? Onun için herkesin tabağının yanına bir kart bıraktık. Buranın hesap numaralarını verdik. İsteyenler kendileri doğrudan Darülaceze ile temas kurup banka hesabına yardımda bulunabilirler. Gerçekten buranın bir takım ihtiyaçlar oluyor, onları sağlayabilirler. Burası anlamlı bir müessese” diye konuştu.

    Egemen Bağış’tan Darülaceze iftarı

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri