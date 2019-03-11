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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.03.2019 - 22:11, Son Güncelleme:

Egemen Bağış: Şırnak Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacak

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Egemen Bağış: Şırnak Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak mitingi öncesi vatandaşlara seslenen Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, "Şerafettin Elçi bana 'Tayyip beyin kıymetini iyi bilin' demişti. İnşallah Şırnak Sayın Cumhurbaşkanımıza 31 Mart'ta da sahip çıkacak." dedi.

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak mitinginde katılımcılara hitap etti.

"Ben de bu bölgenin evladı, Şırnak'ın Beytüşşebap'ında doğmuş bir kadının evladıyım." diyen Bağış, "buraya gelirken çok duygulandım. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, rahmetli Şerafettin Elçi'nin adını taşıyan havaalanına indik. Rahmetli Şerafettin ağabey, bir uçakta seyahat ederken 'Egemen kardeşim, Tayyip Bey'in kıymetini iyi bilin. Ben Bakanken 'Kürd'üm' dedim diye 80 darbesi sonrası uzun bir süre hapis yattım. Bugün bu ülkede TRT Şeş (TRT 6), günde 24 saat benim anadilimde yayın yapıyor. İnsanlar etnik kökenini korkmadan, endişe duymadan rahatlıkla dile getirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Şırnak Havalimanına Şerafettin Elçi'nin adının verildiğini vurgulayan Bağış, "Şırnak, Türkiye'nin kardeşliğinin dokusudur, zirvesidir, sembolüdür. Onun için 31 Mart'ta Şırnak'ın da vefa göstereceğine, Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye sahip çıkacağına yürekten inanıyorum." dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (11.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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