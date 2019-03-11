Egemen Bağış: Şırnak Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak mitingi öncesi vatandaşlara seslenen Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, "Şerafettin Elçi bana 'Tayyip beyin kıymetini iyi bilin' demişti. İnşallah Şırnak Sayın Cumhurbaşkanımıza 31 Mart'ta da sahip çıkacak." dedi.
Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak mitinginde katılımcılara hitap etti.
"Ben de bu bölgenin evladı, Şırnak'ın Beytüşşebap'ında doğmuş bir kadının evladıyım." diyen Bağış, "buraya gelirken çok duygulandım. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, rahmetli Şerafettin Elçi'nin adını taşıyan havaalanına indik. Rahmetli Şerafettin ağabey, bir uçakta seyahat ederken 'Egemen kardeşim, Tayyip Bey'in kıymetini iyi bilin. Ben Bakanken 'Kürd'üm' dedim diye 80 darbesi sonrası uzun bir süre hapis yattım. Bugün bu ülkede TRT Şeş (TRT 6), günde 24 saat benim anadilimde yayın yapıyor. İnsanlar etnik kökenini korkmadan, endişe duymadan rahatlıkla dile getirebiliyor." ifadelerini kullandı.
Şırnak Havalimanına Şerafettin Elçi'nin adının verildiğini vurgulayan Bağış, "Şırnak, Türkiye'nin kardeşliğinin dokusudur, zirvesidir, sembolüdür. Onun için 31 Mart'ta Şırnak'ın da vefa göstereceğine, Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye sahip çıkacağına yürekten inanıyorum." dedi.
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