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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ege’den geçişte 20 bin kişi yakalandı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Ege’den geçişte 20 bin kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasadışı göç ile ilgili bilgi verirken 2018 yılında 20 bin 755 göçmenin Ege Denizi’ni kullanarak Yunanistan’a geçiş yaparken yakalandığını, 82 göçmenin ise deniz yolunda yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Türkiye üzerinden yasadışı göçmen kaçakçılığına ilişkin istatistikleri içeren soru önergesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıtladı. Bakan Soylu, Türkiye’de düzensiz göçmenlerin Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla illerini kullanarak başka bir ülkeye geçtiğini belirtti.

- Ege Denizi’ni kullanarak Yunanistan’a yasadışı geçiş yaparken yakalanan göçmen sayısı ile ilgili de bilgi veren Soylu, bu sayının 2015’te 91 bin 611, 2016’da 37 bin 130, 2017’de  21 bin 937 ve 11 Ekim 2018 tarihi itibarıyla da 20 bin 755 olduğunu söyledi. Bakan Soylu özetle şu bilgileri aktardı: 

- “2015’te 279, 2016’da 192, 2017’de 56 ve 11 Ekim 2018 itibarıyla 82 kişi ülkemizi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken hayatını kaybetmiştir.

- 2015’te 4 bin 545, 2016’da 3 bin 619, 2017’de 4 bin 840 ve 11 Ekim 2018 itibarıyla 4 bin 330 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır.

- 1 Ocak – 11 Ekim 2018 arasında Ege Denizi ve Meriç Nehri’ni kullanarak Yunanistan’a kaçmaya çalışan 266 vatandaşımız yakalanmış ve kaçış esnasında 17 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir.

- 2015 yılında 146 bin 485, 2016’da 174 bin 466, 2017’de 175 bin 752 ve 11 Ekim 2018 itibarıyla 198 bin 247 düzensiz göçmenin yasadışı yollarla ülkemize giriş yaptığı tespit edilmiştir. Düzensiz göçmenlerin uyrukları incelendiğinde ilk üç sırada Suriye, Afganistan ve Pakistanlılar yer almaktadır.

- Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 276 kişi kapasiteli 19 Geri Gönderme Merkezi bulunmaktadır. Ağrı, Malatya, İstanbul, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Bursa illerinde geri gönderme merkezi yapım çalışmaları devam etmektedir.”

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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