Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ege'de Türk kargo gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı

    Ege'de Türk kargo gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı

    İZMİR, (DHA)
    04.05.2018 - 15:45 | Son Güncelleme:

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca Türk bayraklı 73 metrelik 'Karmate' isimli genel kargo gemisi ile Yunan bayraklı 54,8 metre uzunluğundaki 'Armatolos' adlı savaş gemisinin, Midilli Adası'nın yaklaşık 3,8 deniz mili doğusunda çarpıştığı açıklandı. Her iki gemide de batma tehlikesi bulunmadığı, ölü ve yaralı olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

    "4 Mayıs 2018 günü saat 04.08'de, İzmir'den Tekirdağ'a 2 bin 150 ton çimento yükü ile gitmekte olan Türk bayraklı 73 metrelik Karmate isimli genel kargo gemisi zararsız geçiş hakkını kullanarak seyir halinde iken Yunan Bayraklı 54,8 metre boyundaki Armatolos isimli savaş gemisi ile Midilli Adası'nın yaklaşık 3,8 deniz mili doğusunda çarpışmıştır. Her iki gemide de batma tehlikesi bulunmadığı, ölü ve yaralı olmadığı herhangi bir çevre kirliliği meydana gelmediği bilgisi alınmıştır. Çarpışma sonrasında Bakanlığımız Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Yunanistan Arama Kurtarma Merkezi arasında koordinasyon sağlanmıştır. Karmate isimli gemide deniz seviyesinin 3 metre üzerinde, başüstü sancak baş omuzluğunda 3,5 - 4 metre arası eğilme ve burkulma şeklinde hasar oluştuğu, Armatolos isimli savaş gemisinin ise iskele baş omuzluğunda hafif maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Çarpışma sonrasında saat 04.10 itibariyle her iki gemi yollarına devam etmiştir. Karmate gemisi Türk karasularına doğru rota değiştirerek saat 05.15'te Dikili Limanı idari sahasına ulaşmıştır. Kaza ile ilgili idari tahkikat devam etmektedir."

     

    Etiketler: ege , türk gemisi , yunan savaş gemisi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri