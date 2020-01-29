Ege’de provokasyon alarmı: İnsansız kule Kardak’a kilitlendi

BİR Türk gemisini 25 Aralık 1995 tarihinde Ege Denizi’ndeki Kardak Kayalıkları’nda karaya oturdu. Ardından Yunanistan adaya bayrak dikti. Türk SAT komandoları 30 Ocak 1996’da adaya çıkartma yaptı. İki ülke savaşın eşiğine geldi. NATO ve ABD’nin girişimleri sonucu kriz öncesi duruma dönülse de, Yunanistan’ın her yıldönümü öncesi provokasyonları devam etti. Her 30 Ocak öncesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgedeki faaliyetlerini artırırken, bir yandan da Kardak Kayalıkları’nın gözetlenmesine yönelik savunma sanayii projeleri geliştirildi.

ÇAVUŞ ADASI’NDA DEVREYE GİRDİ

Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ’nin (STM) üzerinde çalıştığı insansız kuleyi de içeren radar sistemi, bir süre önce Kardak Kayalıkları’na 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası’na kuruldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı için adadaki askeri üsse kurulan radar 12 deniz mili menzile sahip. Aralıksız gözlem yapan radarın elde ettiği veriler Turgutreis’teki istasyona gönderiliyor. Sahil Güvenlik bu görüntülere göre hareket ediyor.

TERMAL KAMERALAR GÖZETLİYOR

İstasyon üzerinden kumanda edilebilen radarın yolladığı veriler doğrultusunda müdahaleye ihtiyaç olduğu anda bölgeye Sahil Güvenlik Birimleri sevk ediliyor. Enerjisini, ada üzerinde konuşlandırılan güneş panellerinden sağlayan insansız kule, termal kameralarla gece görüş imkânı da sağlıyor ve böylece bölge 7/24 gözetlenebiliyor.