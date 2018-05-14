Ege'de nefes kesen tatbikat

Tatbikatın ilk aşamasında, senaryo gereği Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi’nin uluslararası sularında, göçmen kaçakçılığı yapan kuru yük gemisinden tehlike sinyali alınması ve geminin su aldığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyeti başlatıldı.



HEYECANLI DAKİKALAR



Arama kurtarma görevi amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlğı’na ait 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kutarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 2 sahil güvenlik korveti, 2 sahil güvenlik botu, 1 arama kurtarma uçağı ve 2 de sahil güvenlik helikopteri tatbikatta bulundu. Yine senaryo gereği 3 manken ile 7 personel denize bırakıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait CN-235 Casa arama kurtarma uçağı da kazazedeleri tespit ve markalama amacıyla tatbikat sahasına girdi. Kazazedelerin bulunduğu alanı tespit eden uçak, bölgeyi markaladı. Ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait CN-235 Casa arama kurtarma uçağı tatbikat sahasına giriş yaptı ve kazazedelerin bulunduğu bölgeye SAR kiti bırakıldı. SAR kitinde bulunan kazazedelerin kurtarılması için bölgeye sahil güvenlik helikopteri ve sahil güvenlik korveti sevk edildi. Tatbikatta, tespit edilen SAR kitindeki bir kazazede Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait arama kurtarma helikopteri tarafından kurtarıldı. Kazazede, TCSG Umut’a getirilerek burada bulunan Harp Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapıldı. Ardından TCSG Dost’ta bulunan Harp Hastanesi’nde tedaviye alındı. Diğer kazazedelerde operasyona katılam diğer ekipler tarafından başarıyla kurtarıldı.





AMAÇ ARAMA KURTARMA UNSURLARINI GELİŞTİRMEK



Tatbikat, Türk Arama Kurtarma Teşkilatı unsurlarının müşterek arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek, ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermek amacıyla yapılıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçuşlar Düzenleme Genel Müdürlüğü-Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (Dz.AAKKM) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi arasındaki koordinasyonu ve Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonu üst düzeye çıkarmak, Türkiye’nin arama kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi dahilindeki uygulamaları uluslararası camiaya duyurmak, tatbikata katılan tüm unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmek ve arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek ise tatbikatın hedefleri olarak belirtildi.





KKTC DE KATILIYOR



15’ülkeden 22 gözlemcinin izlediği tatbikatta Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan muharip uçak, bir arama uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 sahil güvenlik arama kurtarma korveti, 8 sahil güvenlik botu, 4 sahil güvenlik helikopteri, 2 sahil güvenlik uçağı kullanıldı. Ayrıca bir Dalış Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi ile Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) Timi görev alırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvelik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan da bir sahil güvenlik botu kullanıldı. Tatbikatı, 15 ülkeden 22 gözlemci izliyor.