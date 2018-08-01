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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
01.08.2018 - 16:18, Son Güncelleme:

Ege’de kritik görev! Türk mühendisleri yaptı, dünyanın en hızlısı…

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Ege’de kritik görev! Türk mühendisleri yaptı, dünyanın en hızlısı…

TÜRK mühendisleri tarafından yapılan, dünyanın en hızlı ve radara yakalanmayan Sualtı Taarruz Timi (SAT) intikal botlarından 'Yonca-Onuk', Bodrum'a geldi.

Bota, yaz boyunca Bodrum ve mahalleleri Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bitez açıkları ile Kardak Kayalıkları arasındaki bölgede, göçmen kaçakçılığı ve Yunan sahil güvenlik botlarının Türk sularını ihlalini önlemede, ani müdahale görevi verildiği öğrenildi.

Türk mühendisi Ekber Onuk tarafından üretilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı Aksaz Askeri Üssü'nde konuşlandırılan ve yaptığı 120 kilometre hız ile dünyanın en hızlı ve donanımlı, ayrıca radara yakalanmayan askeri botlarından olan MRTP 22 U tipi, Türk SAT intikal botu 'Yonca-Onuk', Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne geldi. İlgi odağı olan botun, yaz sezonu boyunca Bodrum ve mahalleleri Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bitez açıkları ile Kardak Kayalıkları arasındaki yaklaşık 55 millik alanda, göçmen kaçakçılığı ve Yunan sahil güvenlik botlarının Türk sularını ihlalini önlemede ani müdahale görevi yapacağı öğrenildi. Botun, Özel Kuvvetler ve SAT timlerinin düşman bölgelerde görev yapması amacıyla geliştirilmiş olup, yüksek ateş gücü ile birlikte hız, denizcilik ve yük taşıma kabiliyetlerini sağlamak üzere profesyonel kullanımlara uygun mukavim tekne yapısında inşa edildiği ve SAT birlikleri tarafından kullanılmakta olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, 29 Ocak 2017 tarihinde Kardak Kayalıkları'na yaptığı ziyareti sırasında, MRTP 22 U tipi, Türk SAT intikal botlarından 3'ü, Akar'ın bulunduğu hücumbota eşlik etmişti.

Ege’de kritik görev Türk mühendisleri yaptı, dünyanın en hızlısı…


Ege’de kritik görev Türk mühendisleri yaptı, dünyanın en hızlısı…


Ege’de kritik görev Türk mühendisleri yaptı, dünyanın en hızlısı…


 

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