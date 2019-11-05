Ege'de arka arkaya korkutan deprem - İşte son depremler
Türkiye farklı bölgeleri ve şehirlerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 5 Kasım tarihli son depremler listesine günün en şiddetli deprem haberi Ege'den geldi. Muğla'nın Köyceğiz ve Ula ilçelerinde deprem oldu. İşte, son depremler...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'den yapılan açıklamada Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Yerin 7.01 km derinliğinin gerçekleştiği bildirilen depremin saat 06:50'de meydana geldiği duyuruldu. Köyceğiz ilçesinde meydana gelen depremin ardından çok kısa bir süre Ula ilçesinde de deprem meydana geldi.
3.2 büyüklüğünde olduğu açıklanan depremin yerin 5 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Köyceğiz'de meydana gelen depremden 1 dakika sonra gerçekleşen Ula depreminin saat 06:51'de olduğu açıklandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
|2019.11.05 07:23:37 35.3795 27.7938 10.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
|2019.11.05 06:58:41 37.0817 28.5877 7.4 -.- 2.0 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|2019.11.05 06:51:38 37.0535 28.5107 5.0 -.- 3.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) l
|2019.11.05 06:50:23 37.0722 28.5590 5.0 -.- 3.7 3.6 BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) REVIZE02 (2019.11.05 06:50:22)
|2019.11.05 05:15:28 36.4575 28.7185 5.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
|2019.11.05 04:05:23 36.4912 28.7085 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
|2019.11.05 01:59:58 35.6713 35.7427 10.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
|2019.11.05 01:39:56 40.8655 28.1615 23.6 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI
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