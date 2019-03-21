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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraflar: DHA-İHA
21.03.2019 - 00:49, Son Güncelleme:

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde yangın

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Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde yangın

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, hastalar tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, hastanenin diyaliz merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Boş olduğu öğrenilen serviste dumanların hastanenin başka bölümlerine ulaşması nedeniyle hastalar bina dışına tahliye edildi.

Hastane yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yaptığı müdahale sonunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde yangın

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çocuk hastanesine ait diyaliz merkezinde bulunan arşiv odasında çıktığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü aktaran Göksel, "Yangının çıktığı ilk anlarda hastalarımızı kontrol amaçlı hastanemizin bahçesine aldık. Yangın nedeniyle yaralanan hastamız yok. İtfaiye ekiplerinin gerekli soğutma çalışmalarını tamamlamalarının ardından hastalarımızı tekrar servislerine aldık. Her şey kontrol altında." dedi.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde yangın

Çocuğunu hastanenin acil servisine getiren Sedat Yeşil ise yangını görünce korktuklarını, hemen dışarı çıktıklarını ifade etti.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde yangın

Hazal Biçer ise "Çocuğum akşam saatlerinde evde rahatsızlandı. Çocuk hastanesine getirdik. Yangın çıkınca içeride bir kargaşa oldu, çocuklarımız da dumanları görünce korktu, dışarı çıktık." şeklinde konuştu.

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