Ege raporu: Yılda 800 ölüm 45’e düştü

Ekim 2015’te günlük 7 bin olan kaçak geçiş sayısının 43’e kadar düştüğünü, yıllık 800 dolayındaki denizde ölüm-kayıp vakalarının ise 45’e gerilediğini belirten Çelik, öte yandan AB’nin Türkiye’den almayı taahhüt ettiği Suriyeli sığınmacı sayısının ancak beşte birine ulaştığını vurguladı.

AVRUPA 12 BİN SURİYELİYİ ALDI

4 yaşındaki Suriyeli Aylan bebeğin cansız bedeninin Bodrum sahiline vurduğu 2 Eylül 2015’ten sonra Türkiye ile AB arasında sağlanan anlaşma iki yılı doldurdu. CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Çelik şu bilgileri verdi:

“Anlaşmayla Yunanistan’dan Türkiye’ye 1537 düzensiz göçmen iade edilmiştir. Türkiye’den AB üye ülkelerine 12 bin 69 Suriyeli gönderilmiştir. (Almanya: 4 bin 51, Hollanda: 2 bin 603, Fransa: 1281, Finlandiya: 1002, Belçika: 823, İsveç: 742, İspanya: 429, İtalya: 332, Lüksemburg: 206, Avusturya: 213, Portekiz: 123, Letonya: 46, Hırvatistan: 76, Litvanya: 84, Estonya: 41, Malta: 17)”

CHP’li Onursal Adıgüzel, “Türkiye 3.5 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Buna karşın AB ülkelerine yalnızca 12 bin Suriyeli’nin yerleştirilmiş olması düşündürücü” dedi.