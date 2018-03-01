Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Ege raporu: Yılda 800 ölüm 45’e düştü

    Ege raporu: Yılda 800 ölüm 45’e düştü

    Bülent SARIOĞLU ANKARA
    01.03.2018 - 21:28 | Son Güncelleme:

    AVRUPA Birliği Bakanı Ömer Çelik, Ege Denizi’ndeki mülteci dramlarını sona erdirmek amacıyla 18 Mart 2016’da AB ile yapılan geri kabul anlaşmasının 24. ayında gelinen aşamayı açıkladı.

    Ekim 2015’te günlük 7 bin olan kaçak geçiş sayısının 43’e kadar düştüğünü, yıllık 800 dolayındaki denizde ölüm-kayıp vakalarının ise 45’e gerilediğini belirten Çelik, öte yandan AB’nin Türkiye’den almayı taahhüt ettiği Suriyeli sığınmacı sayısının ancak beşte birine ulaştığını vurguladı.

    AVRUPA 12 BİN SURİYELİYİ ALDI

    4 yaşındaki Suriyeli Aylan bebeğin cansız bedeninin Bodrum sahiline vurduğu 2 Eylül 2015’ten sonra Türkiye ile AB arasında sağlanan anlaşma iki yılı doldurdu. CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Çelik şu bilgileri verdi:
    “Anlaşmayla Yunanistan’dan Türkiye’ye 1537 düzensiz göçmen iade edilmiştir. Türkiye’den AB üye ülkelerine 12 bin 69 Suriyeli gönderilmiştir. (Almanya: 4 bin 51, Hollanda: 2 bin 603, Fransa: 1281, Finlandiya: 1002, Belçika: 823, İsveç: 742, İspanya: 429, İtalya: 332, Lüksemburg: 206, Avusturya: 213, Portekiz: 123, Letonya: 46, Hırvatistan: 76, Litvanya: 84, Estonya: 41, Malta: 17)”
    CHP’li Onursal Adıgüzel, “Türkiye 3.5 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Buna karşın AB ülkelerine yalnızca 12 bin Suriyeli’nin yerleştirilmiş olması düşündürücü” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Ömer Çelik , ab , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri