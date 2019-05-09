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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ege mesajı: Her zaman hazırız

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Ege mesajı: Her zaman hazırız

TÜRK Arama Kurtarma Teşkilatı’nın, ortak arama kurtarmada koordinasyonun en üst düzeye çıkarılması amacıyla düzenlediği Anadolu Yıldızı Arama Kurtarma Tatbikatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma birliklerinin katıldığı tatbikatın ilk günü, Ege Denizi’nin uluslararası suları ve hava sahasında yapıldı.

İKİ GEMİ ÇARPIŞTI

Kara, Deniz, Hava ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına ait çeşitli tipte gemi, uçak ve helikopterlerin yanı sıra KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan da bir arama kurtarma gemisinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği İzmir isimli kuru yük gemisiyle Kemal Reis isimli balıkçı teknesi çarpıştı. Balıkçı teknesi batarken, yük gemisinde yangın çıktı. Yük gemisinin çağrısı üzerine denize dağılan personeli kurtarmak üzere Kara, Deniz ve Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ekipleri harekete geçti.

PARAŞÜTLE İNDİLER

İlk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı, kurtarma platformu bıraktığı bölgeyi aynı zamanda işaretledi. Ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan üç görevli, yardım botunu kurmak üzere bölgeye paraşütle indi ve daha sonra Kara, Hava ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına ait helikopterler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, 12 farklı yöntemle kazazedeleri kurtardı. Tatbikatın ikinci aşamasında kuru yük gemisine müdahale edildi. Ekiplerin tatbikattaki başarısıyla ‘Her zaman hazırız’ mesajı verildi.

Azerbaycan, Filistin, Japonya, Kuveyt, KKTC, Güney Kore, Kosova ve Pakistan’dan gözlemcilerin katıldığı tatbikatta bugün İzmir Menemen’de senaryo gereği kaybolan dağcılar kurtarılacak.

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