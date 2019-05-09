Ege mesajı: Her zaman hazırız
TÜRK Arama Kurtarma Teşkilatı’nın, ortak arama kurtarmada koordinasyonun en üst düzeye çıkarılması amacıyla düzenlediği Anadolu Yıldızı Arama Kurtarma Tatbikatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma birliklerinin katıldığı tatbikatın ilk günü, Ege Denizi’nin uluslararası suları ve hava sahasında yapıldı.
İKİ GEMİ ÇARPIŞTI
Kara, Deniz, Hava ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına ait çeşitli tipte gemi, uçak ve helikopterlerin yanı sıra KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan da bir arama kurtarma gemisinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği İzmir isimli kuru yük gemisiyle Kemal Reis isimli balıkçı teknesi çarpıştı. Balıkçı teknesi batarken, yük gemisinde yangın çıktı. Yük gemisinin çağrısı üzerine denize dağılan personeli kurtarmak üzere Kara, Deniz ve Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ekipleri harekete geçti.
PARAŞÜTLE İNDİLER
İlk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı, kurtarma platformu bıraktığı bölgeyi aynı zamanda işaretledi. Ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan üç görevli, yardım botunu kurmak üzere bölgeye paraşütle indi ve daha sonra Kara, Hava ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına ait helikopterler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, 12 farklı yöntemle kazazedeleri kurtardı. Tatbikatın ikinci aşamasında kuru yük gemisine müdahale edildi. Ekiplerin tatbikattaki başarısıyla ‘Her zaman hazırız’ mesajı verildi.
Azerbaycan, Filistin, Japonya, Kuveyt, KKTC, Güney Kore, Kosova ve Pakistan’dan gözlemcilerin katıldığı tatbikatta bugün İzmir Menemen’de senaryo gereği kaybolan dağcılar kurtarılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle