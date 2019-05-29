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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.05.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Ege Denizi’ndeki tatbikatta dikkat çeken görüntü

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Türkiye'nin, NATO üyesi ülkeler arasında gerçekleştirdiği en büyük denizaltı arama kurtarma tatbikatı 'Kurtaran 2019', bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriliyor.

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  • Ege Denizi’ndeki tatbikatta dikkat çeken görüntü
  • Ege Denizi’ndeki tatbikatta dikkat çeken görüntü
  • Ege Denizi’ndeki tatbikatta dikkat çeken görüntü
  • Ege Denizi’ndeki tatbikatta dikkat çeken görüntü
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Tatbikatta 3 denizaltı, 6 gemi, 2 helikopter, 2 uçak, 12 kişilik paraşütle arama kurtarma timi, 21 kişilik denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi görev alıyor. Deniz yüzeyine (satha) çıkamayan 3 denizaltıdaki personelin kurtarılacağı tatbikatı, 18 ülke ile bir uluslararası kuruluştan gözlemciler izliyor.

Kurtaran 2019 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün ikinci bölümünde, personel kurtarma operasyonu yapıldı. Senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltıların yerleri ilk olarak sonar cihazlarıyla tespit edildi. Ardından rov cihazı daldırılıp, bulunan cisimlerin denizaltı olup olmadığı ve yüzeyinde hasar bulunup bulunmadığı saptandı.

KURTARMA ÇANIYLA KURTARILDILAR

Su yüzeyinden 67 metre aşağıda bulunan denizaltıdaki personele, tek pilotun kullandığı Atmosferik Dalış Sistemi (ADS) ile içerisinde yiyecek, ilaç ve yedek parça bulunan acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. ADS ile yine denizaltı kurtarma çanının teli, denizaltının kaportasına bağlandı. Bu çalışmaların tamamlanmasından sonra vinç yardımıyla denizaltı kurtarma çanı, su altına indirildi. Denizaltına sabitlenen çan sayesinde mahsur durumdaki iki askeri personel kurtarıldı.

Tatbikat senaryosunun hem sabah hem de öğleden sonraki bölümlerinin başarıyla tamamlanmasını askerler alkışla kutladı, sevinç yaşadı. Bu anlarda yabancı ülkelerin ordularında görev yapan gözlemci askerler de cep telefonlarıyla görüntüledi, büyük ilgiyle ve beğeniyle izledi.

Tatbikat sonrasında Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Kurtarma ve Sualtı Komutanı Deniz Kıdemli Albay Niyazi Uğur, yabancı gözlemciler ile gemideki personel, helikopter platformunda toplu fotoğraf çektirdi. Çoğunluğunu birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personelin oluşturduğu, Kurtarma 2019 Tatbikatı'nda görev alan gemiler, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na döndü. Tatbikat 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

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