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    Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı 

    MUĞLA (İHA)
    09.06.2018 - 00:45 | Son Güncelleme:

    Bodrum ve Marmaris’te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi’ne neden geldiği ortaya çıktı. Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneği 3 gün boyunca gece gündüz Gökova Körfezi’nde yaptığı dalışlar sonucunda Kum köpek balıklarını görüntüledi. Köpek balıklarının yumurta bırakmak için dünyanın en ünlü üreme alanlarından biri olan Gökova Körfezi Boncuk Koyu’na geldiği öğrenildi. 

    Dünyanın en ünlü köpekbalığı koyu olduğu öğrenilen Gökova - Boncuk Koyu’na yumurta bırakmaya gelen kum köpek balıkları dalgıçlar tarafından görüntülendi. Köpek balıklarının yanı sıra Gökova Körfezi’nin güzelliklerini de gözler önüne seren çalışma 3 gün sürdü. 

    3 GÜN SU ALTINDA KÖPEK BALIĞI ARADILAR
    Üniversite öğrencileri ve BORABDER (Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneği ) tarafından Gökova Körfezi’nde dalış gerçekleştirildi. 3 gün boyunca gece gündüz Gökova Körfezi’nde dalış yapan ekipler deniz altında karış karış köpek balığı aradı. Gökova Körfezi’nin güzelliklerini de görüntüleyen dağlıçlar 3 günün sonundan kum köpek balıklarını görüntülemeyi başardı. 

    BORABDER Başkanı Mustafa uyar ise konuyla ilgili olarak “Dünya’nın çok az noktasında üreme yapan Kum köpek balıklarının Gökova Körfezi Boncuk Koyu’nda üreme yaptığını Su Ürünleri Fakültesi tespit etti. Bu bilgileri aldıktan sonra Köpek balıklarını görüntülemek için çalışma başlattık” dedi. 

    Gökova Boncuk Koyu, köpekbalığı koyu olarak uluslararası alanda ünlenmiş ve dünyada kuzeybatı Atlantik kıyıları ile en aktif 2 üreme alanından biri olma özelliği taşımaktadır.

    Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

    Etiketler: Ege Denizi , Marmaris , son dakika , haberler
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