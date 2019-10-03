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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.10.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Ege Denizi'nde 9 ayda 36 bin 600 kaçak göçmen yakalandı

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Ege Denizi'nde 9 ayda 36 bin 600 kaçak göçmen yakalandı

Ege Bölgesi'ndeki illerden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 36 bin 600 kaçak göçmen, bu yılın ilk 9 aylık döneminde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine yönelik 1 Ocak-27 Eylül 2019 tarihleri arasındaki 'Düzensiz Göç İstatistikleri Raporu'nu yayınladı. Rapora göre; bu yılın ilk 9 aylık döneminde, 36 bin 600 göçmen yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı. Kaçak geçişisin en yoğun olduğu zaman ise mayıs ve ekim ayları olarak öne çıktı. Geçişler sırasında 29 mültecinin öldüğü, 51 organizatörün ise yakalandığı belirtildi. Düzensiz göç faaliyetlerinin ise genellikle İzmir'in Dikili ve Çeşme, Muğla'nın Bodrum ve Datça, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yoğunlaştığı görüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca düzensiz göçün engellenmesi için 2 arama kurtarma gemisi, 37 Sahil Güvenlik botunun yaklaşık 2 bin saat seyir yaptığı, 13 helikopterin de görev yaptığı bildirildi.

Raporda ayrıca 2018 yılında düzensiz göç olay sayısının 656 olduğu, 25 bin 398 mültecinin ve 61 organizatörün yakalandığı, 65 kişinin denizlerde yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu yıl, kaçış girişimi ve mülteci sayısı yüzde 10 artarken, ölümlerde azalma görüldü.

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