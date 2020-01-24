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KUŞADASI (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 24.01.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

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Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 09.32'de, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 22,06 kilometre açığındaki depremin 6,40 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. 

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