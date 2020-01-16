MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEge Denizi için fırtına uyarısı
GeriGündem Ege Denizi için fırtına uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 12:44,Son Güncelleme:/

Ege Denizi için fırtına uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nin kuzeyinde bu akşamdan itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgar etkisini artıracak. 6 ile 8 kuvvetinde (50/75 kilometre/saat) olması öngörülen fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle