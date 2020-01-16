Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgar etkisini artıracak. 6 ile 8 kuvvetinde (50/75 kilometre/saat) olması öngörülen fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.