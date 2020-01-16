Ege Denizi için fırtına uyarısı
Ege Denizi'nin kuzeyinde bu akşamdan itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgar etkisini artıracak. 6 ile 8 kuvvetinde (50/75 kilometre/saat) olması öngörülen fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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