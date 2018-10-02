Ege Denizi 7/24 radarda
Türkiye karasularındaki göçmen kaçakçılığı, deniz kirliliği, kaçak avlanma ve gemilerin seyri artık kurulacak olan radar sistemiyle tek merkezden izlenebilecek. Veriler 7 kurumla paylaşılarak yasadışı gelişmelere anında müdahale edilebilecek.
İçişleri Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında yürütülen proje kapsamında geliştirilen Sahil Gözetleme Radar Sistemi’nde (SGRS) son aşamaya gelindi. Marmara Denizi’nden Ege Denizi’ndeki Muğla Datça’ya kadar olan kısmı kapsayan birinci faz için 11 gözetleme istasyonu kurulurken, sistemin kabul testlerine başlandı.
Sahil Gözetleme Bilgi Sistemi (SGBS) ve Deniz Bilgi Sistemi (DBS) olmak üzere iki ağdan oluşan ve HAVELSAN’ın ana yükleniciliğinde geliştirilen sistemin veri
AKIŞI, GÖZETLEME
istasyonları aracılığıyla sağlanacak. Sensörlerden ve DBS’den gelen iz bilgilerinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın radarlarıyla da entegre olacak sistem, tüm bu iz bilgileriyle gemileri kimliklendirecek ve tanımlanmış deniz resmi oluşturacak.
İşlenen veriler, çeşitli algoritmalarla otomatik olarak takip edilirken, kimliklendirme merkezlerinde görevlendirilecek operatörler tarafından da izlenecek. Operatörler iki geminin birbirine çok yaklaşması (insan kaçakçılığı şüphesi), gemilerin normal seyrinden daha yavaş gitmesi (denize atık bırakılması) gibi şüpheli durumlarda bölgeye kameralarla zum yapabilecek ve elde ettiği verileri Ankara Harekât Merkezi’ne iletecek.
7 KURUM ORTAK ÇALIŞACAK
KARASULARINDAKİ bilgilerin aktarıldığı Ankara Harekât Merkezi’ndeki veriler, Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik komutanlıkları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’yle de paylaşılacak. Türkiye’nin tüm karasularını 24 saat gözetleyebilecek sistemle insan kaçakçılığı, yasa dışı avlanma ve deniz kirliliği gibi suçları tespit edebilecek ve anında müdahale için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgeye yönlendirilebilecek.
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