Ege 20 günlük yaşam savaşını kaybetti
Aydın'ın Didim ilçesinde yaklaşık 20 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi Ege Çetinkaya hayata tutunamadı.
Didim'de 20 gün önce Atatürk Bulvarı üzerinde karşı karşıya geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Didim Anadolu Meslek ve Teknik Lisesi öğrencisi Ege Çetinkaya hastaneye kaldırılmıştı. Kazanın üzerinden yaklaşık 20 gün sonra geçerken, Lise öğrencisi Ege’den kötü haber geldi.
Ağır yaralı olarak Aydın’a sevk edilen ve yoğun bakım ünitesinden tedavi gören Ege Çetinkaya yaşam savaşını kaybetti. Ege Çetinkaya’nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hayırseverler Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Denizköy Mahallesi Mezarlığında defnedildi.
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