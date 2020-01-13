Efulim ne demek? Efulim nedir?

Efulim kelimesi aşk ve sevgi anlamına gelmektedir. Daha sıcak ve samimi bir anlam ifade eden bu kelime, ‘sevgilim’, ‘sevdiğim’ anlamında cümleler içerisinde daha çok kullanılır. Kökeni eskiye dayanan bu kelime aşk ve sevgi üzerine farklı anlamlarda değerlendirilebilmektedir.

Efulim Nedir?

Daha çok sevgilim ve sevdiğim anlamı taşıyan Efulim, özellikle şarkılarda ve yöresel dizilerde çok fazla karşımıza çıkıyor. Buna bağlı olarak günlük yaşamın içerisinde de pek çok insan bu kelimeyi kullanmaya başladı.

Efulim Kelimesini Cümlede Kullanmak

Son dönemlerin popüler kelimeleri arasında yer alan Efulim, birçok insan tarafından ilgi görmekte ve kullanılmaktadır. Peki, Efulim kelimesi cümlede nasıl kullanılabilir? Gelin şimdi bunu bazı cümlelerde örneklendirelim.

‘’Seni her şeyden çok seviyorum Efulim’’

‘’ Eğer seni bana vermezlerse dağlara kaçarız Efulim’’

Bu gibi farklı anlamlar eşiğinde Efulim kelimesini cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

Efulim Ne Demek?

Daha çok Karadeniz kültürüne ait olan bir kelime olarak Efulim, özellikle yörenin şarkılarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Ülke çapında önemli Karadenizli sanatçılar, Efulim kelimesini aşk şarkılarında kullanır. Özellikle Doğu Karadeniz'de sevgilim ve sevdiğim anlamı taşıyan Efulim kelimesini bu anlamı ile beraber cümlede kullanabilirsiniz.