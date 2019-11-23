Efsane Cuma indirimleri tüm hızıyla devam ediyor
Avrupa ülkeleri ve ABD'de Black Friday olarak düzenlenen indirimler ülkemizde de farklı isimlerde organize ediliyor. Hepsiburada'nın gerçekleştirdiği Efsane Cuma indirimleri de devam ediyor. Teknolojiden tekstile, mutfak ürünlerinden bebek ürünlerine kadar geniş bir yelpazede pek çok ürünün satıldığı Efsane Cuma indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, elini çabuk tutmalı. İşte, Efsane Cuma indirimleri hakkında tüm ayrıntılar...
Hepsiburada'nın Black Friday kapsamında gerçekleştireceği Efsane Cuma kampanyasında indirimler devam ederken, vatandaşların araştırmaları da devam ediyor.
Efsane Cuma indirimleri, Hepsiburada internet sitesi üzerinden iki akşam önce başladı. Efsane Cuma indirimleri, Hepsiburada.com üzerinden görüntülenebilecek.
İndirimleri mobil cihazınızdan takip etmek için aşağıdaki uygulama üzerinden Hepsiburada uygulamasını indirip alışverişe başlayabilirsiniz.
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