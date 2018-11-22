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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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22.11.2018 - 20:00, Son Güncelleme:

Efsane Cuma başladı! %80'e varan indirimlerle bu yıl rekor bekleniyor

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Efsane Cuma başladı! %80'e varan indirimlerle bu yıl rekor bekleniyor

Online alışveriş sitesi Hepsiburada, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında sürdürdüğü indirim seferberliğinin ardından, ‘Efsane Cuma’ ile bir günde, 45 günlük satış hacmine ulaşarak rekor kırmaya hazırlanıyor.

Efsane Cuma ile milyonlarca üründe, yüzde 80'e varan oranlarda indirimler tüketicilerin yüzünü güldürüyor. Türkiye'nin önde gelen online alışveriş sitesi Hepsiburada da çoğu Anadolu kentlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerden oluşan 15 bin civarındaki iş ortağı ile birlikte, alışveriş festivalinde yerini aldı.

Hepsiburada'nın bu yılki hedefi ise bir günde, 45 günlük satış hacmine ulaşarak bir rekora imza atmak olarak belirlendi.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak bu sene Efsane Cuma gününde, platformumuzda yer alan marka ve işletmeler ile birlikte 45 günde gerçekleştirdiğimiz ticaret hacmine ulaşarak, ülkemizin dört bir yanına ekonomik hareket getireceğiz. Aynı zamanda yılın en avantajlı gününde, müşterilerimize bütçe dostu efsane indirimlerle alışveriş yapma imkânı sağlayacağız. Türkiye’nin lider e-ticaret platformu olarak bu sene daha önce bir e-ticaret platformunda müşterilere hiç sunulmamış, heyecan uyandıracak sürpriz ürünleri efsane fiyatlarla sunacağız" diye konuştu.

EFSANE CUMA İÇİN BÜYÜK HAZIRLIK

- Hepsiburada'da 550 milyon ürün Efsane Cuma’da müşterilerin beğenisine sunulmak üzere hazırlandı.

- Bu miktar, yaklaşık 3 bin 55 futbol sahası kadar bir alanda depolanan, 183 bin 350 TIR dolusu ürüne karşılık geliyor.

- Hepsiburada çalışanları ve iş ortaklarından oluşan 50 bin kişilik ekip de Efsane Cuma için görevlendirildi.

GEÇEN YIL EN ÇOK BU ÜRÜNLER İLGİ GÖRDÜ

Efsane Cuma'da geçen yıl en çok talep gören ürünler ise sinema bileti, deterjan, traş makinası, şampuan, bebek bezi, parfüm, USB bellek, kitap, deodorant, akıllı saat, kedi maması, kış lastiği, cep telefonu, televizyon, printer ve oyun konsolu oldu. Müşterilerin yüzde 65'ini erkekler, yüzde 35'ini kadınlar oluştururken, günde 2 milyon, dakikada ise bin 200 sipariş verildi.

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