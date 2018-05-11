Efes ateşi

Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştirilen tatbikatın seçkin gözlemci gününü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yanı sıra Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Gürcistan, Kazakistan, Sudan, Bosna Hersek, Kuveyt, Nijerya, Özbekistan, Katar, Romanya’nın genelkurmay başkanları ile İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Komutanı Rahil Şerif’in de aralarında bulunduğu 38 ülkeden 65 gözlemci ve temsilci takip etti.



EFES-2016’dan sonra ikinci kez uluslararası katılımla yapılan ve Türkiye dışında 23 ülkenin yer aldığı tatbikatta bazı milli silah ve savaş araçları da ilk kez kullanıldı.