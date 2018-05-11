Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Efes ateşi

    Efes ateşi

    Banu ŞEN/İZMİR
    11.05.2018 - 01:20 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Seferihisar ilçesinde düzenlenen EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nın fiili atışlı bölümü başarıyla tamamlandı.

    Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştirilen tatbikatın seçkin gözlemci gününü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yanı sıra Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Gürcistan, Kazakistan, Sudan, Bosna Hersek, Kuveyt, Nijerya, Özbekistan, Katar, Romanya’nın genelkurmay başkanları ile İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Komutanı Rahil Şerif’in de aralarında bulunduğu 38 ülkeden 65 gözlemci ve temsilci takip etti.

    EFES-2016’dan sonra ikinci kez uluslararası katılımla yapılan ve Türkiye dışında 23 ülkenin yer aldığı tatbikatta bazı milli silah ve savaş araçları da ilk kez kullanıldı. 

    Etiketler: EFES 2018 Tatbikatı , TSK , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri