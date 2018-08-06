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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)
06.08.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

EDS söylentisi kenti karıştırdı... Belediye Başkanı açıklama yaptı

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EDS söylentisi kenti karıştırdı... Belediye Başkanı açıklama yaptı

Antalya’da bazı güzergahlara takılan kameraların, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) amacıyla yollara yerleştirildiği belirlendi. Sistem henüz hayata geçmemesine rağmen sosyal medyada bu kameralar nedeniyle trafik cezası kesildiği iddialarının doğru olmadığı anlaşıldı.

Karayollarında güvenliği sağlamak, kazaları önlemek, kural ihlallerini tespit etmek amacıyla başlatılan EDS, yakın zamanda Antalya’da da hayata geçecek. Kentin belirli noktalarında uygulanması planlanan sistemle trafiğin daha sistematik hale gelmesi planlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin projesini yürüttüğü EDS henüz hayata geçmedi.

70 KAVŞAKTA UYGULANACAK

Akıllı Trafik uygulamaları kapsamında hizmet verecek uygulama, il merkezinde 70 kavşakta akıllı kavşak ve akıllı trafik uygulamaları, ilçelerde 100 kavşakta akıllı trafik uygulamalarını kapsıyor. Kavşaklara konulacak kameralar ile araç yoğunlukları tespit edilecek ve kavşakların sinyal süreleri belirlenecek. Böylelikle kavşaklarda itfaiye, ambulans gibi araçların da öncelikli geçişi sağlanabilecek.

BAŞKAN TÜREL CEZA İDDİALARINI YALANLADI

EDS ve akıllı kavşak sisteminin kontrol edileceği Antalya Trafik İzleme ve Kontrol Merkezi’nin (ATKOM) kurulmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. ATKOM binası tamamlandığında akıllı trafik uygulaması da başlayacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kent kamuoyunda ve sosyal medyada, sistemin uygulanmaya başlandığı ve cezaların arttığına yönelik ifadelerin doğru olmadığını söyledi.

Uygulamanın henüz başlamadığını belirten Türel, Zaman zaman sosyal medyada yanlış algı yönetimi, dezenformasyon kampanyaları yapılabiliyor. İl merkezinde 70 kavşakta akıllı kavşak ve akıllı trafik uygulamaları, ilçelerde 100 kavşağımızda akıllı trafik uygulamalarını bu proje tamamlandığında hizmete sokmuş olacağız. ATKOM binamız tamamlandığında akıllı trafik uygulamaları başlayabilir. Bu binayı emniyetin kendi alanı içerisinde belediye olarak biz yapıyoruz. Böylelikle emniyette bizim akıllı şehir ve akıllı trafik uygulamalarımızdan yararlanacak" dedi.

 

 

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